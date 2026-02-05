Cum arată prima pisică portocalie Lego, prietenul patruped fără viață, dar plin de personalitate (FOTO)

Lego a dezvăluit cum arată prima pisică portocalie construită din piese, spre marea bucurie a iubitorilor de animale, dar și fani ai companiei de figurine. De la buchete de flori și personaje emblematice de film, Lego a adus în fața oamenilor și primul animal confecționat din piese colorate.

Cum arată prima pisică portocalie Lego

Deși mai durează până va fi lansat la scară largă iar toți doritorii o vor putea achiziționa din magazine, pisica poate fi obținută doar în bază de precomandă, la prețul de 89,99 de lire sterline. La începutul acestei luni a fost dezvăluit și un cățeluș Golden Retriever, disponibil la prețul de 129,99 de lire.

Confecționată din 1.755 de piese Lego, îmbunătățite cu o nouă tehnologie inteligentă, pisica portocalie de 30 de centimetri fost prezentată stând în poziție verticală. A fost concepută astfel încât să arate cât mai realist, având și un finisaj care imită blana pisicilor. Setul alături de care vine pisica Lego include culori interschimbabile pentru ochi. Odată construită, felina poate fi poziționată divers: mișcându-și labele, capul și chiar coada.

Multor fani Lego li se poate părea familiară noua pisică portocalie. Asta pentru că ea seamănă aproape identic cu pisica alb-negru, disponibilă la același preț, lansată de companie în 2024 și ajunsă virală. Marea diferență între cele două surate este că cea tuxedo are în componență 1.710 de piese, în timp ce cea portocalie 1.755. Precomanda este disponibilă pe site-ul Lego, cu livrare începând cu 1 martie.

