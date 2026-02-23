Animalul de companie este unul dintre cele mai vulnerabile în caz de criză, astfel că specialiștii îți spun cum să îți pregătești câinele sau pisica pentru dezastre. În rândurile ce urmează vei afla toate informațiile pentru o evacuare în siguranță.

Cum îți pregătești animalul de companie pentru dezastre

Fie că vorbim despre furtuni puternice, incendii de vegetație, cutremure sau inundații ori chiar valuri de frig sau căldură, animalele sunt mult mai vulnerabile în fața acestor dezastre decât oamenii. Experții în bunăstarea animalelor recomandă tuturor posesorilor de necuvântătoare să își includă prietenii blănoși într-un plan de pregătire pentru astfel de situații de criză.

Primul lucru ce trebuie făcut este asigurarea faptului că animalul tău are microcip și o zgardă cu etichetă pe care sunt informații actualizate. Vorbim despre numele animalului, numele proprietarului, numărul acestuia de telefon și adresa. Este important să ai la îndemână și carnetul de sănătate al animalului, care să ateste vaccinările la zi, mai ales că unele adăposturi preferă să vadă aceste documente înainte să ofere ajutor blănoșilor în timpul unui dezastru.

Trebuie să ai, de asemenea, un ghiozdan special pentru animalul tău de companie în caz de evacuare de urgență. Acesta ar trebui să conțină hrană și apă pentru cel puțin cinci zile, boluri, medicamente și documente medicale, lese și hamuri ori cutii de transport, în cazul în care animalul este de talie mică. De menționat este că ar fi bine să ai în geantă și câteva poze cu tine și animalul. Acestea pot ajuta la identificare în caz de pierdere. Adaugă și o pătură preferată sau o jucărie iubită pentru a atenua stresul cauzat de relocare.

Ce să faci în cazul unei evacuări de urgență

Nu îți lăsa animalul în urmă dacă trebuie să evacuezi casa. Există hoteluri pentru animale sau adăposturi locale unde acestea pot fi cazate temporar. În cazul în care situația de criză vă surprinde în casă și nu ieșiți, găsiți un loc sigur în casă unde să stați cu toată familia, alături de animal, cu toate proviziile la îndemână, până ce criza trece.

După ce pericolul a trecut, animalele se pot simți stresate, astfel că trebuie să fii răbdător și să le oferi confort pe măsură ce vă readaptați. Dacă observi schimbări semnificative la comportamentul animalului, consultă veterinarul, recomandă humaneworld.org.

Un astfel de plan pentru situații de criză este vital în caz de dezastru, având drept scop protejarea vieții animalului și reducerea riscurilor ce pot apărea. De asemenea, îți oferă și ție ca stăpân liniște în momente dificile, știind că prietenul său nu se află în pericol.

