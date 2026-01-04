Cum îți protejezi animalele de companie iarna. Sfaturile medicilor veterinari pentru a evita frigul extrem, hipotermia și problemele de sănătate

La fel ca oamenii, animalele de companie au nevoie de ajutor pentru a se încălzi iarna. Frigul extrem le provoacă disconfort, stres și chiar probleme grave de sănătate, precum hipotermia, avertizează specialiștii.

Sfaturi pentru stăpânii de animale

Organizația britanică RSPCA atrage atenția că animalele de companie pot începe să tremure dacă sunt expuse la frig pentru perioade lungi, semn că temperatura corporală scade. Acest risc este mai mare în cazul raselor mici, al animalelor cu blană scurtă, al celor foarte tinere sau în vârstă.

Veterinarii recomandă ca, în lunile de iarnă, câinii și pisicile să beneficieze de pături; mai multe locuri confortabile în care să se poată cuibări; paturi înalte, mai ales pentru câinii în vârstă, pentru a evita curenții de aer. Pisicile, în special, preferă adesea locurile mai înalte și mai călduroase, cum ar fi rafturile, stâlpii de cățărat sau colțurile ferite ale casei, scrie BBC.

Joaca și alimentația, mai importante iarna

Iarna, animalele de companie petrec adesea mai puțin timp afară, motiv pentru care experții recomandă sesiuni suplimentare de joacă în interior. Jucăriile interactive ajută la menținerea unui nivel sănătos de activitate fizică.

Totodată, animalele au nevoie de mai multă mâncare pentru a-și menține temperatura corpului. Chiar dacă unele beau mai puțină apă în sezonul rece, este esențial să aibă permanent acces la apă proaspătă pentru a preveni deshidratarea.

Este bine să-ți plimbi câinele pe vreme rece?

Da, câinii au nevoie în continuare de plimbări, chiar și iarna. De regulă, blana naturală le oferă suficientă protecție, însă nu tuturor.

„Pentru majoritatea câinilor, propria lor blană este suficientă, dar cei cu blană subțire, bolnavi, foarte bătrâni sau foarte tineri au nevoie de o haină de iarnă”, susține Gemma Renwick, specialistă PDSA. Aceasta recomandă haine impermeabile, bine fixate și căptușite.

Pentru siguranță:

plimbă câinii pe timpul zilei, dacă este posibil;

folosește zgardă sau lesă cu LED ori elemente reflectorizante seara;

evită să îi lași fără lesă în zăpadă, unde pot exista pericole ascunse.

De asemenea, ține animalele departe de lacuri sau iazuri înghețate, deoarece gheața poate fi subțire și periculoasă.

Specialiștii recomandă plimbări mai scurte și mai dese, iar dacă animalul se udă, acesta trebuie șters imediat cu un prosop la întoarcerea acasă. După fiecare ieșire, verifică-i labele să nu aibă sare, pietriș sau gheață, care pot provoca durere sau iritații.

Ce se întâmplă cu iepurii, cobaii și alte animale mici?

Animalele de companie mici, precum iepurii, cobaii sau dihorii, sunt și ele sensibile la frig. PDSA avertizează că scăderile bruște de temperatură pot fi un adevărat șoc pentru ele.

Dacă trăiesc în cuști afară, este recomandat să fie mutate în interior, într-un spațiu precum un garaj fără mașini sau un șopron bine protejat de vânt, ploaie și zăpadă. Dacă sunt aduse în casă, acestea ar trebui ținute într-o cameră mai răcoroasă decât restul locuinței. În lipsa unei alternative, cuștile exterioare trebuie izolate bine cu pături groase sau bucăți de covor, pentru a menține căldura.

Ar trebui să-ți ții pisica înăuntru iarna?

Pisicile obișnuite să iasă afară continuă să exploreze în timpul zilei, însă experții recomandă prudență. Este important ca acestea să poată intra ușor în casă oricând, fie printr-o ușă specială, fie printr-un adăpost exterior cald.

În nopțile foarte reci, ideal este ca pisicile să fie ținute înăuntru. De asemenea, PDSA recomandă amplasarea unei litiere în casă, chiar și pentru pisicile care, de obicei, își fac nevoile afară.

Cum îngrijești găinile în sezonul rece

Găinile sunt păsări rezistente și, în general, fac față bine frigului, potrivit British Hen Welfare Trust. Totuși, în condiții extreme, organizația recomandă:

asigurarea unui adăpost solid și bine izolat;

plasarea unei cutii de carton în cotețele mari, pentru dormit;

verificarea frecventă a apei, pentru a preveni înghețul;

controlul regulat al gardurilor, deoarece vremea umedă poate slăbi stâlpii și permite accesul prădătorilor.