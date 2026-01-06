Cum se laudă Khloe Kardashian pe Instagram cu labradorul său negru primit de Crăciun, în ciuda criticilor de la PETA (FOTO)

Khloe Kardashian continuă să se laude pe Instagram cu labradorul negru pe care l-a adus acasă de Crăciun, însă nu adoptat, ci cumpărat. Criticile din partea organizației pentru animale PETA au continuat și ele, mai ales după gestul similar al surorii sale, Kim.

Cum se laudă Khloe Kardashian pe Instagram cu labradorul negru cumpărat de Crăciun

Kim Kardashian a împărtășit cu fanii ei faptul că cei patru copii ai săi au primit câte un cățel din rasa pomeranian cadou de Crăciun. Atunci atât fanii, cât și reprezentanții People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) s-au sesizat și au susținut că animalele nu sunt obiecte pentru a fi oferite drept cadou, indiferent de ocazie.

Ulterior, și sora sa, Khloe, a publicat imagini cu un labrador negru pe care, de asemenea, l-a cumpărat de la un crescător pentru a-l oferi cadou copiilor săi de sărbători. De la momentul aducerii acasă, vedeta a postat mai multe fotografii cu patrupedul pe care l-a numit Peppermint.

Adevărul din spatele aducerii unui nou câine în familia Kardashian

Cu toate acestea, s-a aflat și motivul pentru care a ales să aducă un nou animal în familia sa, dat fiind faptul că în casă mai are și două pisici din rasa Albastru de Rusia.

Modelul a avut în trecut un labrador negru pe nume Gabbana, care a murit în anul 2018, la vârsta de 14 ani. Atunci Khloe a scris un mesaj emoționant pe internet, arătând cât de mult a ținut la animalul său de companie.

„Noaptea trecută, draga mea Gabbana a murit. A fost mai mult decât un animal de companie. A fost primul meu copil, tovarășa și prietena mea…Niciodată nu am crezut că voi fi atât de devastată după ce am pierdut un câine, dar 14 ani este mult timp împreună. A jucat un rol semnificativ în viața mea și îi sunt veșnic recunoscătoare. Te iubesc, Goober!! Îmi voi aminti mereu de tine!”, a scris Khloe Kardashian pe internet, explicându-se, practic, de ce a ales să le aducă celor doi copii ai săi un astfel de câine.