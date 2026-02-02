Cum supraviețuiesc animalele de la Grădina Zoologică din Kiev celei mai dure ierni din timpul războiului. Îngrijitorii se luptă nonstop cu frigul și lipsa energiei electrice pentru ca Tony, singura gorilă din Ucraina, să poată trăi

Viața în capitala Ucrainei, Kiev, este dificilă în acest moment pentru toți locuitorii, dar când ești și o gorilă adaptată la căldura Africii centrale, criza energetică actuală este deosebit de gravă.

Cum reușește Grădina Zoologică din Kiev să îngrijească peste 2000 de animale

Aceasta este situația lui Tony, unul dintre cei mai vârstnici rezidenți ai Grădinii Zoologice din Kiev, o atracție populară din capitală care reușește cumva să rămână funcțională chiar dacă Rusia își continuă campania neobosită de a îngheța Ucraina.

Tehniciana de la grădina zoologică, Anastasiia Larionova, face parte din echipa care se asigură că acest lucru se întâmplă și, deși temperaturile din Kiev scad sub -20°C, ea își începe dimineața în același mod: verifică fiecare animal de la Grădina Zoologică din Kiev și se asigură că niciunul nu suferă de foame. Iarna aceasta, rutina familiară a devenit un test de rezistență nu doar pentru oameni, ci și pentru animalele care depind în întregime de grija ei.

În timp ce hrănește cu mere caii huțuli originari din Munții Carpați, una dintre puținele specii de la grădina zoologică ce pot tolera frigul cumplit care mătură Ucraina, Larionova susține că găsește alinare în munca sa, chiar dacă nu e ușoară.

„Acest maraton a început în 2022 și continuă și în ziua de azi”, a declarat Larionova pentru Kyiv Independent.

Viața e la limită

Pe măsură ce iarna a adus temperaturi sub zero grade în toată Ucraina, Rusia a intensificat atacurile direcționate asupra infrastructurii energetice. Bombardamentele au lăsat mii de oameni fără încălzire, electricitate sau apă curentă și au împins afacerile în pragul falimentului.

Kievul a devenit unul dintre epicentrele crizei energetice după ce grevele din ianuarie au lăsat sute de locuințe fără încălzire aproape trei săptămâni și fără o certitudine când va fi restabilită.

Pentru oameni există modalități de a supraviețui celei mai grele ierni a acestui război, dar animalele nu pot suporta frigul aspru. Grădina Zoologică din Kiev găzduiește peste 2.000 de animale din 321 de specii, multe dintre ele exotice. Printre acestea se numără elefantul indian, hipopotamul, crocodilii, zeci de păsări viu colorate, iubitoare de căldură, și o varietate de primate.

Angajații depun eforturi uriașe

Îngrijirea lor necesită multe resurse, o provocare pentru care conducerea grădinii zoologice a început să se pregătească cu mult înainte de anul 2026.

Lucrurile sunt și mai complicate, deoarece grădina zoologică este situată în districtul Șevcenkivski din Kiev, una dintre zonele cel mai frecvent afectate de atacurile rusești. Prin urmare, dronele și rachetele care zboară deasupra cuștilor cu animale, precum și exploziile puternice din apropiere nu sunt neobișnuite.

„Ca director general trebuia să știu despre experiențele altor grădini zoologice din timpul războiului”, a declarat Kyrylo Trantin, directorul Grădinii Zoologice din Kiev. „Majoritatea informațiilor sunt despre cum stăteau lucrurile în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Dar acum totul este diferit”.

Soluții pentru a face față gerului și atacurilor rușilor

Primele generatoare și sobe au apărut la Grădina Zoologică din Kiev în 2022, când țara s-a confruntat cu primele pene de curent din cauza atacurilor rusești asupra sectorului energetic. Dar impactul lor nu este la fel de puternic precum cel din prezent asupra sistemului energetic.

În această iarnă, sobele și generatoarele au devenit indispensabile. Penele de curent pot dura câteva zile la rând, iar după atacuri, încălzirea dispare adesea complet. Totuși, în unele incinte, temperaturile trebuie menținute la o valoare constantă de 19–20°C, inclusiv în bârlogul gorilei Tony.

Tony, singura gorilă din Ucraina, trăiește într-un țarc cu încălzire electrică în pardoseală și copaci exotici pictați pe pereții galbeni însoriți, o amintire vie a habitatului său natural.

Animalele au căldură permanentă

În timpul penelor de curent, o sobă cu lemne, împrejmuită de vizitatori, ajută la menținerea unei temperaturi confortabile, fiind amplasată chiar în fața incintei sale.

„Visul meu este să am un mic reactor nuclear pentru grădina zoologică”, a spus Trantin.

Potrivit directorului general, personalul este acum de serviciu nonstop, având grijă de sobe. Lemnele trebuie puse de cel puțin cinci ori pe zi, iar când este foarte frig, la fiecare 3-4 ore pe parcursul nopții.

200 de litri de benzină pe zi

Grădina zoologică a achiziționat, de asemenea, 12 generatoare, 15 sobe și trei stații solare în timpul războiului. Menținerea operațiunilor în funcțiune consumă aproximativ 200 de litri de benzină pe zi, a dezvăluit Trantin. Totuși, găsirea unor specialiști care să repare generatoarele este dificilă în prezent, deoarece majoritatea dintre ei luptă pe front în armată, a mărturisit el.

Aceste surse de căldură și lumină nu numai că mențin incintele la temperatura potrivită, dar și conservă alimentele și hrănesc animalele. Generatoarele permit grădinii zoologice să pompeze apă din propria fântână, în ciuda faptului că uneori aprovizionarea este întreruptă după atacurile rusești.

„Ca întotdeauna, trebuie să avem grijă atât de oameni, cât și de animale. Dar animalele sunt pe primul loc”, a explicat directorul.

Zilnic, personalul grădinii zoologice pregătește mesele, asigură acces constant la apă, monitorizează sănătatea și comportamentul animalelor, menține incintele curate și bine întreținute și se asigură că animalele sunt fericite.

Colac de salvare pentru animalele evacuate din zonele bombardate

Potrivit lui Trantin, niciun animal nu a murit în urma atacurilor rusești din timpul războiului. Grădina Zoologică din Kiev a reușit să adăpostească 600 de animale evacuate din zonele afectate de agresiunea rusă și continuă să adauge noi specii la colecția sa.

În noiembrie 2025, caii huțuli, numiți după regiunea din vestul Ucrainei, au ajuns la grădina zoologică însoțiți de o expoziție specială care evidenția originea și istoria lor. Trantin a spus că i-a adus pentru că sunt o rasă distinct ucraineană, iar conservarea moștenirii este importantă.

„Ucraina rezistă de patru ani. Ne este greu, dar trebuie să ne unim. Altfel, vom înceta să mai existăm. În timp ce fetele și băieții noștri ne apără (în prima linie), noi protejăm animalele de aici”, a subliniat el.