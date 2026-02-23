Dana Săvuică, una dintre vedetele care au participat la protestul din București împotriva eutanasierii ilegale a câinilor din adăposturi, a transmis un mesaj dur pentru autoritățile din țară.

Dana Săvuică, mesaj de la protestul din București împotriva eutanasierii ilegale a câinilor

Fostul model a vorbit despre manifestația care a adunat circa 3.000 de persoane, în frig, pentru a cere dreptate pentru animalele ucise și respectarea legii în ceea ce privește sterilizarea și controalele la adăposturi.

„Azi am fost la protestul pentru dreptate pentru animale, unde s-au strâns peste 2000 de persoane în frig, în Parcul Izvor în fața Palatului Parlamentului, ca să strigăm într-o voce că ne-am săturat de legi strâmbe, de business-uri criminale finanțate pe bani publici, de indiferența față de alte ființe vii care merită să își trăiască viața dată de Dumnezeu.

Omul e cel mai periculos animal de pe pământ! Iar în România, unde violența domestică, bătaia și uciderea femeilor, a copiilor și a animalelor este ceva la ordinea zilei, statul român trebuie să intervină cu legi aspre și cu ani de închisoare. Numai frica potolește cruzimea, prostia, indiferența”, a scris Săvuică pe pagina ei de Facebook, unde a atașat și câteva imagini de la manifestația din București.

