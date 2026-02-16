Printre multele persoane publice care fac apel la autorități după drama de la adăpostul din Suraia, Dana Săvuică a transmis o scrisoare deschisă pentru Guvernul României prin care își exprimă îngrijorarea cu privire la uciderea animalelor pe bani publici.

Dana Săvuică, scrisoare deschisă pentru Guvernul României după drama de la Suraia

Scrisoarea a fost postată parțial pe pagina de Facebook a acesteia și, printre altele, Dana Săvuică vorbește despre abuzurile știute dar nesancționate din România, atât în ceea ce privește protecția animalelor, cât și alte domenii de activitate.

„Vă transmit pe această cale profunda mea îngrijorare în legătură cu acțiunile de cruzime împotriva animalelor comunitare și omorârea lor în condiții mai mult decât suspecte, crime săvârșite de către societatea Vetmedan din Suraia pe bani publici. Și cu siguranță acesta NU este un caz izolat!

Vorbim despre un sistem care permite abuzuri și lipsă de răspundere. Eu, ca cetățean sunt extrem de revoltată că banii nostri sunt folosiți pentru uciderea în masă a animalelor comunitare și că sistemul care ar trebui să le protejeze nu numai că ignoră astfel de abuzuri, dar le și transformă în profit. Știm cu toții că abuzurile în servicii, parandărăturile, Șpaga sunt la ordinea zilei, din păcate. Iar astfel de acțiuni rămân nepedepsite pentru că cineva cunoaște pe altcineva, care este ‘sus pus’.

Suntem codașii Europei la legile pentru protecția animalelor! Astăzi, 16 februarie UN lagăr de exterminare a fost închis. Temporar! Mai sunt altele care funcționează liniștit. În orașele și regiunile care aplică legea eutanasierii ca și când e mic dejun pentru câini. Alte orașe au intrat în rândul lumii civilizate: București, Cluj, Iași, Oradea și Brasov, o parte din Ilfov. Deci, se poate!”, se arată în mesajul postat de Dana Săvuică pe pagina sa de socializare.

