În ciuda eforturilor autorităților, numărul cățeilor fără stăpân de la noi din țară rămâne unul foarte mare. Și asta din cauza abandonului constant, a faptului că românii încă nu respectă legea și nu își microcipează și nu își sterilizează animalele. Așa se face că, doar în adăposturile ASPA, în momentul de față, peste două mii de căței așteaptă în padocuri să fie luați acasă, să-și găsească o familie. Mai multe persoane publice și-au unit forțele într-o nouă campanie menită să încurajeze adopția și să ajungă la cât mai multe persoane.

„Dare to adopt”, moda adopției

Într-o ședință foto cum nu s-a mai văzut, nume importante de la noi din țară precum Dana Săvuică, Dana Sota, Codin Maticiuc sau Alina Eremia au avut parte de o experiență cu totul și cu totul specială. Au defilat pe străzile Capitalei alături de necuvântătoarele din adăposturile ASPA și s-au lăsat pozate alături de blănoși. Totul, pentru a le demonstra tuturor românilor că un patruped poate deveni cu ușurință cel mai bun prieten, care să ofere iubire necondiționată, momente de fericire, de bună dispoziție și de loialitate.

”Noi, cei care am decis să fim o voce pentru susținerea adopției în campania #dare2adopt lansată de Dare to Shine și ASPA București, am avut parte de câteva zile de bucurie alături de cățelușii juniori, maturi și seniori, iar afecțiunea primită de la ei ne-a topit inimile. Nu contează că sunt de rasă sau metis. Sunt obedienți, afectuoși, jucăuși și îngrijiți. Și chiar eleganți, în pas cu moda! Toți avem nevoie de iubire. De ce să nu dăruim iubirea unui companion loial, recunoscător și cuminte?”, a declarat Dana Săvuică.

Campania va continua și în 2026

Inițiativa ASPA, menită să încurajeze adopțiile, este la început, întrucât campania va avea mai multe etape, care vor continua în 2026 și cu alte persoane publice care vor dori să se alăture.

”Este un proiect de promovare a adopției cățeilor ASPA, care se bucură de susținerea multor persoane publice și pentru asta le mulțumesc mult, iar acesta este doar începutul. Este important ca tot mai mulți oameni să afle despre cățeii din adăposturile noastre, despre importanța adopției, despre recunoștința și iubirea cățeilor adoptați, dar si despre responsabilitatea ce implică deținerea unui câine. Așteptăm cu nerăbdare noul an, pentru a continua acest proiect frumos de conștientizare și încurajare a adopției”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Cătălina Trănescu, directorul ASPA București.

Mii de căței așteaptă un miracol

În prezent, în adăposturile ASPA București sunt aproximativ 2.400 de căței care își așteaptă șansa la o viață normală. Adăposturile se redeschid pentru public din data de 8 ianuarie, așa că toți cei care vor să le ofere un cămin celor mai buni prieteni ai omului sunt așteptați cu nerăbdare. Pot salva o viață, dar și-o pot schimba definitiv și pe a lor, în bine.