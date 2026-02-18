Compania de asigurări Animal Friends a realizat un studiu care explică de ce britanicii aleg dragostea, sprijinul și loialitatea animalelor lor de companie, în detrimentul partenerilor de viață. Din acest studiu se poate observa cum prioritățile emoționale tind să fie mai bine satisfăcute de animale, și mai puțin de oameni.

De ce britanicii aleg dragostea animalelor de companie în detrimentul partenerilor de viață

În ultimii ani, animalele au depășit pragul de tovarăși de companie și au devenit cele mai importante viețuitoare din viața britanicilor, după cum arată studiul amintit de express.co.uk.

Peste o treime dintre britanici (36%) își descriu animalul de companie drept „adevărata lor iubire”. Acest sentiment este mai puternic în rândul femeilor (42%) față de bărbați (30%). Cât privește generațiile, cele mai tinere preferă un animal decât un om în viața lor personală (40% gen Z / 46% millennials).

Aceste cifre conturează ideea că noile schimbări culturale prin care sunt definite relațiile și sprijinul emoțional plasează animalele de companie drept principale surse de confort, loialitate și afecțiune necondiționată.

Peste un sfert dintre britanici (27%) spun că animalul lor de companie le oferă mai mult sprijin emoțional decât partenerul lor, 35% dintre cei din Generația Z și 32% dintre mileniali spun că animalul lor de companie îi susține emoțional mai mult decât partenerul lor și 28% dintre femei și 26% dintre bărbați susțin ideea de mai sus.

În plus, intensitatea atașamentului față de animalul de companie poate influența și relațiile romantice ale oamenilor. Nu mai puțin de 34% dintre britanici susțin că ar lua în considerare despărțirea de partener dacă animalul lor de companie ar respinge persoana în cauză. Acest procent este împărțit astfel: 41% dintre femei (față de 25% dintre bărbați), 40% dintre mileniali și 35% din Generația Z.

