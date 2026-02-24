Cam toți posesorii de feline se întreabă de ce pisicile adoră să stea pe tastatură atunci când acesta este pornit, iar stăpânul lucrează. Specialiștii în comportamentul felin au oferit explicațiile necesar și cu siguranță acestea îți vor smulge un zâmbet.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De ce pisicile adoră să stea pe tastatură

În ciuda gestului ce poate părea intruziv, menit să te deranjeze când ai de lucrat pe laptop, motivele pentru care pisica ta se așază pe tastatură sunt dintre cele mai simple și chiar drăguțe.

În primul rând, pisicile caută căldură, iar când componentele electronice încălzesc tastatura, acest loc devine foarte atrăgător pentru felinele care, în mod natural, au nevoie de locuri calde pentru a economisi energie.

Un alt motiv important pentru care pisicile par să ne întrerupă când lucrăm pe laptop este faptul că vor atenție și conectare socială. Animale sensibile la comportamentul stăpânilor, felinele nu caută neapărat confortul mediului, ci dragostea ta. Știu că atunci când le vezi, automat le oferi afecțiune transpusă prin cuvinte și mângâieri.

Consolidarea teritoriului este un alt punct important, ce reprezintă un motiv pentru care pisicile se tolănesc pe tastatura ta. Felinele își marchează teritoriul cu mirosul lor suprafețe favorite. Când stau pe tastatura sau cartea ta, ele practic își lasă urma și transmit că ceea ce este al tău acum este și al ei, iar totul reprezintă lumea în care trăiți împreună.

Ce vrea felina de fapt când tu te superi că te deranjează

Bineînțeles că este și o curiozitate simpatică în ceea ce fac. Puțin enervant în unele momente, ce-i drept, acest gest este tradus de pisici prin faptul că dacă tu ești atât de interesat de ecran, înseamnă că e ceva demn de văzut și pentru ea, după cum notează catster.com.

Dacă nu îți place ca pisica ta să treacă peste taste atunci când ai ceva important de făcut ori ești în mijlocul unei întâlniri, oferă-i un spațiu cald și confortabil aproape de locul în care lucrezi. Un sfat bun este să te ocupi puțin de ea înainte de a te apuca de treabă: joacă-te cu ea, vorbește-i și asigur-o că nu vei lipsi pentru prea mult timp.

De reținut este însă că gestul pisicilor de a sta pe tastatură nu este menit nici să de deranjeze, nici să îți perturbe activitatea, ci doar vrea să fie mai aproape de tine și să fie implicată în ceea ce faci atunci când nu o mângâi.

Citește și: