Protecția Animalelor Sector 1 organizează un eveniment inedit de Dragobete și invită bucureștenii să participe cu un mesaj simplu: „Adoptă și tu un câine sau o pisică”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De Dragobete, adoptă un câine sau o pisică

De Dragobete, bucureștenii își pot face un „cadou” inedit, transpus într-un suflet cu blăniță. Primăria Sectorului 1 organizează un eveniment dedicat adopției câinilor și pisicilor și invită iubitorii de animale să ia acasă un nou prieten.

„Oare cum se simte să fii ales? Nu pe grabă. Nu din impuls. Ci după ce stai, observi și interacționezi cu pisicile și câinii disponibili pentru adopție, lași conexiunea să se construiască natural.

Doar suflete care se întâlnesc reciproc.

Pe 21 și 22 februarie, începând cu ora 10:00, te așteptăm la un eveniment de adopție unic. Pentru că uneori, cele mai frumoase alegeri sunt cele în care ne lăsăm aleși. Vino cu inima deschisă. Restul vedem împreună. Lasă-te ales. Conexiunile adevărate nu se caută, se simt”, se arată pe pagina de Facebook a instituției.

Citește și: