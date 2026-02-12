ADOPTII

De Dragobete, adoptă un câine sau o pisică: Eveniment inedit în Capitală (VIDEO)

Raluca Alexe 12 februarie 0 comentarii
Câini și pisici disponibili pentru adopție la târgul organizat de Dragobete de Primăria Sectorului 1 sursa foto: colaj, Facebook - Primăria Sectorului 1

Protecția Animalelor Sector 1 organizează un eveniment inedit de Dragobete și invită bucureștenii să participe cu un mesaj simplu: „Adoptă și tu un câine sau o pisică”.

De Dragobete, adoptă un câine sau o pisică

De Dragobete, bucureștenii își pot face un „cadou” inedit, transpus într-un suflet cu blăniță. Primăria Sectorului 1 organizează un eveniment dedicat adopției câinilor și pisicilor și invită iubitorii de animale să ia acasă un nou prieten.

„Oare cum se simte să fii ales? Nu pe grabă. Nu din impuls. Ci după ce stai, observi și interacționezi cu pisicile și câinii disponibili pentru adopție, lași conexiunea să se construiască natural.
Doar suflete care se întâlnesc reciproc.

Pe 21 și 22 februarie, începând cu ora 10:00, te așteptăm la un eveniment de adopție unic. Pentru că uneori, cele mai frumoase alegeri sunt cele în care ne lăsăm aleși. Vino cu inima deschisă. Restul vedem împreună. Lasă-te ales. Conexiunile adevărate nu se caută, se simt”, se arată pe pagina de Facebook a instituției.

sursa foto: colaj, Facebook - Primăria Sectorului 1

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

