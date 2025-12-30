De la dresaj la misiuni grele. Cum sunt câinii de elită ai Forțelor Aeriene Peruviene antrenați să reacționeze rapid la dezastre naturale

Cățeii Atenea, Boki și Kia sunt antrenați pentru a salva oamenii în caz de cutremur și alte dezastre. Alături de Owen, un labrador capabil să localizeze o victimă îngropată în dărâmături, cei trei fac parte din echipa de câini de salvare a Forțelor Aeriene Peruviene (FAP).

Câinii de salvare ai Forțelor Aeriene Peruviene

„Oamenii de știință ne spun că ne așteaptă un cutremur teribil. Pentru asta ne pregătim, pentru a salva vieți în cazul în care se întâmplă și populația civilă are nevoie de noi”, a declarat dresorul Ricardo Aranguren pentru EFE.

Departamentul de dresaj canin al FAP, situat în Lima, găzduiește câini Labrador și Golden Retriever care îndeplinesc rolul de câini de salvare, precum și alte rase specializate.

Aranguren susține că patrupedele trebuie să aibă anumite caracteristici, cum ar fi să fie jucăușe, sociabile și independente. De asemenea, trebuie să fie ascultătoare și să aibă un simț al mirosului foarte dezvoltat.

„Simțul mirosului câinilor ne ajută să intrăm în zone închise, în clădiri nesigure care probabil s-ar putea prăbuși și ne oferă locația exactă a unei persoane care este încă în viață”, a explicat subofițerul secund Daniel Barbosa.

Capacitățile uimitoare ale lui Owen

Owen, în vârstă de trei ani și jumătate, poate distinge diferite mirosuri și sunete: oameni, gunoaie, mâncare și alte animale. Câinii care își termină dresajul sunt integrați în echipe de cinci sau șase persoane, unde sunt mai rapizi și mai eficienți decât membrii umani în îndeplinirea acestor sarcini.

La vârsta de o lună, câinii sunt repartizați unui tânăr care efectuează serviciul militar voluntar și care le va fi ghid timp de un an. În grija lui, câinele trebuie să învețe să fie sociabil și să scape de obiceiurile proaste. La sfârșitul antrenamentului, câinele și ghidul devin un binom canin în viitoarele misiuni de salvare. Pe teren, câinii aleargă și își ascut simțurile la maximum. Din acest motiv, ghizii trebuie să se asigure că această muncă nu durează mai mult de 15 minute, astfel încât câinele să nu obosească excesiv.

Pregătirea pentru cutremure și fenomene extreme

Pentru echipele de salvare, ghidul este responsabil și pentru siguranța și îndrumarea câinelui în toate situațiile. Aranguren subliniază că fiecare câine are nevoie de un ghid pentru a crea o relație unică de încredere, care facilitează căutarea victimelor.

Pe lângă pregătirea pentru un posibil cutremur, Forțele Aeriene sunt îngrijorate și de ce s-ar putea întâmpla din cauza fenomenului El Niño. „În cadrul instituției am instruit aproximativ 300 sau 400 de persoane la nivel național, care pot ieși oricând să ajute, atât în ​​nord, cât și în sud, oriunde s-ar putea produce tragedia”, a punctat Aranguren.