De Dragobete, ASPA București îndeamnă pe toți iubitorii de animale să adopte un suflet pereche cu care să împartă zi de zi dragostea. Pentru că iubirea nu înseamnă doar un moment, ci o viață întreagă alături de ființa potrivită, indiferent că este om sau animal.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Mesajul ASPA de Dragobete: De la inimă la inimă, adoptă-ți sufletul pereche

Cu ocazia zilei de Dragobete, sărbătoarea românească care celebrează iubirea, ASPA București promovează într-un mod inedit adopția unui prieten blănos. Printr-o postare de pe pagina de Facebook a asociației, aceasta reamintește tuturor că iubirea înseamnă un angajament pe viață, iar când vine vorba de un animal, acesta necesită nu doar sentiment, ci și responsabilitate.

„Dragobetele ne amintește că iubirea se demonstrează prin gesturi. Prin alegeri. Prin responsabilitate. Astăzi celebrăm iubirea, dar iubirea adevărată nu înseamnă un moment — înseamnă un angajament pe viață.

În cadrul campaniei „De la Inimă la Inimă”, susținem adopția responsabilă și alegerea de a oferi unui suflet blănos nu doar emoție, ci stabilitate, grijă și un „acasă” pentru toată viața lui. Pentru că iubirea este cu adevărat completă atunci când o trăiești zi de zi, alături de un prieten care te așteaptă mereu cu aceeași bucurie”, se arată pe pagina ASPA București.

Citește și: