De Ziua Îndrăgostiților, adoptă iubirea: Campanie inedită în Ploiești. „Luna asta, dragostea poate veni pe patru lăbuțe”

Pui de câine într-o cușcă sursa foto: Facebook - Adăpostul de câini Bucov

De Ziua Îndrăgostiților, adoptă iubirea, în Ploiești. În luna februarie, cunoscută și ca Luna iubirii, autoritățile locale au organizat un târg prelungit de adopții, pentru ca și micii blănoși să aibă parte de dragoste, așa cum merită.

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a instituției, toți cățeii disponibili pentru adopție provin de la Adăpostul de câini Bucov și pot fi vizitați până la finalul lunii în zona destinată acestui eveniment din Parcul memorial Constantin Stere.

„Și poate nu toți avem un suflet pereche, dar fiecare dintre noi poate deveni sufletul pereche al unui cățeluș care așteaptă un cămin. Toți cățeii sunt vaccinați, deparazitați, microcipați, iar adopția este gratuită. În plus, beneficiază ulterior de castrare și vaccinări gratuite, la momentul potrivit. Vino să-i cunoști și să le oferi o șansă la o viață frumoasă, alături de un OM responsabil și iubitor”, se arată în postarea Primăriei Ploiești.

De menționat este că cei care vor să adopte trebuie să aibă asupra lor o copie a buletinului de identitate, copie a actului de proprietate și o dovadă de venit.

sursa foto: Facebook - Adăpostul de câini Bucov

