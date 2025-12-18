Decembrie este, pentru cei mai mulți, luna cadourilor. O lună de sărbătoare, plină de culoare și de voie bună. O lună în care familia se reunește, petrece momente frumoase și se bucură de prezența celor dragi. Pentru alții, însă, decembrie este o lună privită cu neîncredere, cu teamă și cu multă reticență. Iubitorii animalelor nimănui știu că perioada sărbătorilor este și cea mai rea pentru necuvântătoarele fără stăpân.

”Pentru noi, decembrie nu este o lună de sărbătoare, ci luna în care suntem cel mai des de gardă. În fiecare an, cazurile se adună mai repede decât resursele: accidente, abandonuri, animale slăbite de frig sau de boală,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Laura Fincu, fondator al Asociației Sache.

Vremea, dușmanul de temut al necuvântătoarelor de pe stradă

Prima lună de iarnă aduce temperaturi tot mai scăzute. Frigul și umezeala sunt dușmanii de temut ai animalelor de pe stradă, ale căror trupuri firave cedează și au nevoie de îngrijiri medicale. Și, deși Crăciunul ar trebui să ne ducă cu gândul la fapte bune, asociațiile de profil susțin că exact în această perioadă, în mod paradoxal, numărul abandonurilor crește foarte mult. Iar de cele mai multe ori, e vorba de pui. Fiind mici, aceștia nu rezistă înghețului și lipsei hranei și au nevoie de ajutor.

Numărul solicitărilor crește semnificativ

Toate acestea, dar și accidentele ori complicațiile medicale duc, inevitabil, la creșterea exponențială a numărului solicitărilor, într-un domeniu deja suprasolicitat și care funcționează în avarie.

”Decembrie este, în mod constant, cea mai dificilă lună: numărul cazurilor de urgență crește semnificativ, resursele umane sunt limitate, iar intervențiile nu pot fi amânate. În următoarele săptămâni, zeci, uneori sute de animale vor ajunge în stare critică, iar pentru multe dintre ele timpul este un factor decisi”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Marius Fincu, medic veterinar.

Apel la ajutor

”Estimăm că în următoarele săptămâni ne vor trece pragul până la 250 de animale care nu pot aștepta. În același timp, o parte din colegii noștri au nevoie, firesc, de pauze alături de familiile lor, așa că echipa se subțiază și trebuie suplinită, ca ușa cabinetului să rămână în continuare deschisă. Sunt vieți pentru care fiecare oră contează și pe care nu avem voie să le amânăm. De aceea, decembrie este cea mai grea lună – și cea care ne cere cel mai mult să rămânem,” a mai declarat Laura Fincu, fondator al Asociației Sache.

Întrucât perioada următoare se anunță extrem de aglomerată, Asociația Sache face apel la oamenii de bine să ajute. Pot face donații în contul asociației, sau printr-un sms cu textul VITAL la 8835, pentru o donație de 5 EURO. De asemenea, companiile au posibilitatea de a redirecționa 20% din impozitul pe profit.