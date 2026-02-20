Designerul Anthony Rubio a adus zeci de modele, atât umane, cât și canine, pentru o defilare inedită la New York, unde femei superbe, în ținute speciale, au mers pe podium alături de căței purtând accesorii care mai de care mai surprinzătoare.

Defilare inedită la New York: modele internaționale au defilat alături de căței

Cea mai recentă prezentare de modă a lui Anthony Rubio, numit „pet couturier”, a readus în fața iubitorilor de modă ținute superbe, atât pentru femei, cât și pentru căței. Cunoscut pentru îmbrăcarea câinilor în haine houte couture, Rubio a trimis pe podium 15 modele umane, fiecare alături de un patruped pufos perfect asortat cu ținutele lor.

Colecția specială a celebrat nu doar moda, ci și legătura puternică dintre om și animalele de companie. Prin această prezentare, Rubio a demonstrat din nou că stilul nu are specie.

În cadrul prezentării organizate de Fundația Angel Orensanz, deschise de defilarea modelelor lui Anthony Rubio, și-a prezentat creațiile și Alyce Saundral, care a preluat conducerea scenei, aducând pe podium modele adolescente ce au prezentat diverse modele de uniforme școlare reinventate. Topuri cu corset, fuste în carouri, colanți cu imprimeu, cizme până la genunchi și cizme militare sunt doar câteva dintre piesele prezentate ce au la bază tensiunea dintre inocență și rebeliune.

Wanda Beauchamp a încheiat show-ul de modă cu rochii couture unice, fuste voluminoase în tonuri de roz pastel și culori electrizante. Coifuri complexe și machiaj îndrăzneț au accentuat impactul oferit de creațiile inspirate din tradiția quinceañera.

