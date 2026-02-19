Medicul veterinar Emma Stratulat, fondatoarea asociației Save our Paws, a publicat un mesaj emoționant în care povestește experiența trăită în legătură cu adăpostul Vetmedan din Suraia și conflictul cu proprietarul acestuia, Daniel Lazăr.

Postarea vine după dezvăluirile privind abuzurile asupra câinilor și eutanasierile în masă care ar fi avut loc în adăpost, caz ce a provocat reacții puternice în spațiul public.

„Unele lucruri nu se fac din curaj”

În mesajul său, Emma Stratulat vorbește despre motivația profundă care a determinat-o să se implice, explicând că nu a fost vorba despre dorința de expunere.

„Nu știu dacă oamenii își dau seama… dar unele lucruri nu se fac din curaj. Se fac dintr-o chemare care nu te lasă să dormi, dintr-o durere care apasă până când nu mai poți sta pe loc”, a scris medicul veterinar.

Ea spune că nu și-a dorit niciodată să ajungă în astfel de situații, dar că s-a simțit obligată moral să acționeze „pentru cei care nu pot spune «mă doare»”.

Contractul care ar fi declanșat conflictul

Potrivit acesteia, tensiunile ar fi început în momentul în care compania Vetmedan ar fi încheiat un contract cu Primăria din Bârnova, condusă de primarul Mihai Balan.

Emma Stratulat susține că decizia nu ar fi fost luată în interesul animalelor:

„Un contract născut din orgoliu, nu din grijă. O demonstrație de putere îndreptată fix în locul unde știau că doare.”

Situația a devenit și mai sensibilă pentru ea când ar fi aflat că echipele urmau să captureze câini din Bârnova și din Rediu — localitatea unde a început activitatea asociației sale.

Ani de avertismente fără răspuns

Un alt punct important din mesaj este faptul că medicul veterinar susține că ar fi încercat ani la rând să atragă atenția asupra situației din adăposturile private.

„Ani la rând am spus stânga și dreapta, primarilor, oamenilor cu funcții, oamenilor publici (…) ce se întâmplă în aceste lagăre private. (…) și vorbele mele s-au pierdut în tăcere”, a scris ea.

Stratulat afirmă că a promis în repetate rânduri că va arăta dovezi publicului, iar acum consideră că acel moment a sosit.

Confruntarea directă cu proprietarul adăpostului

Medicul veterinar povestește și despre o experiență directă la adăpostul Vetmedan, pe care îl descrie drept un „lagăr de exterminare”. Ea spune că și-ar fi dorit să filmeze locul după plecarea câinilor pentru a demonstra ceea ce a susținut ani la rând.

Totuși, susține că nu a reușit, din cauza conflictului cu proprietarul adăpostului.

„Criminalul urla la mine necontenit: «Ieși afară, potaie!», iar eu am ales să nu răspund. Nu am vrut ca ultima lor clipă în acel loc să fie umbrită de scandal.”

Ea afirmă că a părăsit locul în liniște, concentrându-se pe faptul că ultimul câine plecase.

„Am doar povestea și o rană”

În mesaj, Emma Stratulat recunoaște că nu are imagini din acel moment, dar spune că experiența a lăsat urme emoționale puternice.

„Nu am video. Nu am imagini perfecte. Am doar povestea asta… și o gaură neagră rămasă în suflet, o rană care încă nu știe să se închidă.”

Medicul veterinar spune că va continua să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat pentru ca nimeni să nu mai poată spune că nu a știut.

Prezența poliției la fața locului

În finalul mesajului, ea menționează și prezența polițistului Gabriel Caragea, despre care afirmă că ar fi rămas la fața locului până la plecarea ultimului câine, în condiții dificile.

„Sunt și aspecte negative, dar eu am apreciat empatia de care a dat dovadă în acel moment”, a precizat aceasta.

Un caz care continuă să provoace reacții

Cazul adăpostului Vetmedan rămâne unul dintre cele mai controversate din domeniul protecției animalelor din România, iar mărturiile publice continuă să genereze reacții puternice.

Pentru Emma Stratulat, povestea nu este doar despre un adăpost, ci despre o luptă dusă ani de zile pentru animale și despre dorința ca astfel de situații să nu se mai repete niciodată.