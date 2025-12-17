Articole / Reportaje

La 100 de ani, actorul Dick Van Dyke povestește cum câinele i-a „furat” proteza dentară: „A făcut-o bucăți” (VIDEO)

Catinca Andrușcă 17 decembrie 0 comentarii
Colaj foto cu actorul Dick Van Dyke și câinele său Sursa foto: Instagram

Dick Van Dyke, actorul de comedie în vârstă de 100 de ani, a povestit recent într-un interviu un incident cu proteza sa dentară și câinele lui, Bootsy Poppins.

Radiografia salvatoare

În cadrul emisiunii Vandy High Tea, găzduită la reședința Van Dyke, actorul și-a amintit o întâmplare în care era implicat câinele său, Bootsy și proteza dentară a lui Dick Van Dyke. Potrivit publicației People, actorul i-a spus soției sale că și-a pierdut proteza. Când căuta prin casă, l-a prins pe cățelul Bootsy ronțăind-o. Bootsy a fost dus de urgență la veterinar, pentru o radiografie.

„Trebuie să vă povestesc despre acest câine. Am o proteză dentară aici. Vedeți spațiul acela? Cumva stătea bine și fix. A căzut. Și am căutat și am căutat și am căutat…Mă uit sub masa din sufragerie, și câinele acesta îmi roade proteza dentară! A făcut-o bucăți.”

Declarația a fost făcută în timpul emisiunii Vandy High Tea, desfășurată în scop caritabil, pentru a strânge fonduri. Banii adunați se vor duce către fundația Van Dyke Endowment of Arts și muzeul Dick Van Dyke, care se află încă în construcție.

 

Bootsy Poppins a fost adoptat de Van Dyke și soția lui, Arlene Silver, în decembrie 2023.

Sursa foto: Instagram

