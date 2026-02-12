Câinii de companie, cei simpatici și dornici mereu de joacă, se diferențiază cu mult de cei de serviciu, caracterizați prin forță și seriozitate. În timp ce unii zâmbesc frumos în pozele de pe Instagram, ceilalți se luptă cu lupi, coioți sau chiar pume.

Diferența dintre câinii de companie și câinii de serviciu

Viața reală ne arată că acești câini de serviciu, care asigură paza, nu sunt simple animale de companie care trăiesc la ferme. Aceștia își dedică viața, având acest lucru în ADN, pentru apărarea turmelor de bovine și ovine, nefiindu-le frică să se lupte cu urși sau feline mari sau alte animale de pradă, conform dogster.com.

Prea independenți pentru a fi animale de companie tipice, prea mari pentru a fi ținuți în case și prea serioși pentru a se juca cu mingea sau pentru a lătra la veverițe și pisicuțe, acești câini au o istorie de mii de ani în spate.

Ciobănescul de Pirinei este cea mai populară rasă de câini de pază din America de Nord. Strămoșii lor fac acest lucru încă din secolul a XV-lea în munții Pirinei. Această rasă de câini nu doarme noaptea, fiind într-o continuă alertă, fiind și perioada în care cei mai mulți prădători vânează. Aduși în SUA în 1931, câinii din această rasă au devenit prima alegere pentru fermele din zonă.

Kangal, rasă antică provenită din Turcia, și-au câștigat recent recunoașterea și în afara granițelor țării de origine. Acești câini sunt incredibil de rapizi, atingând viteze de până la 50 km/h atunci când atacă. Sunt loiali, blânzi cu familiile lor, dar sunt și dispuși să își dea viața pentru a proteja animalele primite în grijă. Combinația între devotament, viteză și putere îi fac niște câini de serviciu formidabili.

Ciobăneștii din Turcia, cel mai buni paznici

O altă rasă turcească perfectă pentru pază este Ciobănescul anatolian – o combinație între câinii din rasa Akbash și Kangal. El a ajuns în America printr-un program al Ministerului Agriculturii pentru a testa rasele ce produc cei mai buni câini ciobănești. Când programul s-a încheiat, câinii incluși în program au fost vânduți, dovedindu-și rapid valoarea.

Câinii din această rasă sunt rapizi, agili, independenți și destul de încăpățânați, însă foarte inteligenți. Au un auz foarte bine dezvoltat, astfel că poate detecta pericolul înainte ca omul să realizeze că ceva este în neregulă.

Câinii Ciobănești caucazieni sunt unii dintre cei mai masivi, fiind protectorii de bază ai teritoriilor din Munții Caucaz, precum Armenia, Azerbaidjan sau Georgia, timp de mii de ani. Sunt cunoscuți ca luptători de soi cu lupii, șacalii și urșii. Deși cei din urmă pot descuraja prin dimensiune, acești ciobănești nu se dau înapoi de la o luptă dacă în joc este siguranța turmei.

Nu se recomandă începătorilor

Acești câini nu sunt recomandați proprietarilor începători, dat fiind caracterul lor îndărătnic. Au nevoie de dresaj pentru a asculta indicații, dar după o oarecare domesticire, va deveni cel mai bun câine de pază de care cineva poate avea nevoie în gospodăria sa.

O altă rasă impresionantă este Mastiff tibetan. Acești câini se luptă atât cu prădători zburători, cât și cu coioți sau urși fără să ezite vreun moment. Strămoșii lor și-au dezvoltat rezistența în frigul din Munții Himalaya, astfel că indiferent de condițiile meteo, aceste animale vor face față. Stau treji noapte de noapte și se odihnesc ziua, astfel că nu mai ai nevoie de camere video când îi ai pe aceștia în curte. Recomandat este dresajul încă din tinerețe pentru a fi evitat comportamentul dificil ce poate duce posibile pericole, dată fiind puterea acestei rase.

Alte rase de câini de serviciu, ce se remarcă prin viteză, putere, independență și intelect sunt cei din rasele Akbash, Ciobănescul maghiar, Karakachan bulgar, Mastiff de Pirinei, Ciobănescul polonez de Tatra sau Tornjak. Aceștia nu așteaptă comenzi, ci se bazează pe instinct. Nu se gândesc de două ori înainte de a ataca un prădător, însă pot fi și animale de companie tipice, fiindu-le respectat temperamentul.

