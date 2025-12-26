Doi căței, fată și băiat, salvați de pe munte de salvamontiști și adoptați împreună de Crăciun: „Povestea are un final fericit! Încep un alt capitol într-o altă familie” (FOTO)

Salvamontiștii din Vlădeasa, județul Cluj, au intervenit chiar în seara de Crăciun pentru a salva doi căței, fată și băiat, cu vârste cuprinse între 4 și 6 săptămâni, găsiți pe un traseu montan din zonă. Micuții au fost descoperiți pe Circuitul Pietrelor Albe, în zona Stănișoara, o regiune aflată la distanță mare de cele mai apropiate localități.

Doi căței de doar câteva săptămâni, găsiți singuri pe munte

Autoritățile au fost alertate prin intermediul unei postări în mediul online, link-ul fiind transmis ulterior echipei Salvamont Vlădeasa Cluj. Potrivit salvatorilor montani, informația a ajuns la ei în cursul serii de Crăciun.

Cei doi căței au fost recuperați în siguranță și transportați la Baza de Salvare Vlădeasa, unde au primit adăpost și îngrijire. Deși au fost găsiți departe de zonele locuite, salvamontiștii nu au exclus posibilitatea ca puii să fi plecat de acasă, existând șansa ca cineva să îi caute. Însă nimeni nu s-a interesat de ei.

„Aseară/azi noapte, am primit de la un apropiat un link cu o postare de pe un grup unde se anunțase prezența celor doi cățeluși pe un traseu din arealul nostru de activitate. Am făcut deplasarea în traseu de unde i-am recuperat și au fost aduși la Baza de Salvare Vlădeasa. Sunt doi cățeluși, zicem noi că sunt frați, fata și băiat, 4-6 săptămâni, bine îngrijiți și prietenoși.

În primul rând ne dorim ca mesajul să ajungă la comunitățile de la baza Masivului, Răchițele, Scrind, chiar și Rogojel. Au fost găsiți pe Circuitul Pietrelor Albe, in Stanisoară. Destul de departe față de localități, dar la cum arată poate chiar au plecat de acasă cu drumeți și cineva ii caută. Dacă nu îi revendică nimeni, atunci apelăm la voi, la toți iubitorii de animale, poate cineva își dorește compania lor și le poate oferi un adăpost.”, a transmis inițial Salvamont Vladeasa Cluj în mediul online.

Salvamontiștii le-au găsit o familie

Ulterior, pentru a le găsi un cămin, reprezentanții Salvamont Vlădeasa Cluj au apelat la iubitorii de animale, lansând un apel public pentru adopția celor doi pui.

Demersul a avut un rezultat fericit. După mai multe mesaje și telefoane primite, salvamontiștii au decis ca cei doi căței să fie adoptați împreună de o familie pe care o cunosc și în care au încredere.

„Povestea cățeilor de la Pietrele Albe are un final fericit! Încep un alt capitol într-o altă familie. Până la ora 17:00 nimeni nu ne-a contact că ar fi ai lor sau că se știe de unde au plecat. In urma mai multor mesaje și telefoane, am ales să îi dăm către oameni faini pe care ii și cunoaștem. Povestea lor a fost în doi, amândoi au înnoptat în viziună, amândoi au fost găsiți teferi, amândoi la pas pe potecă, așa că am ales acolo unde o să fie amândoi primiți. Mulțumim tuturor celor implicați!”, au mai scris salvamontiștii clujeni.