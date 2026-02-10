Doliu la Puppy Bowl 2026: Cățelușa Teigan nu a mai apucat să își primească premiul. A murit înainte de difuzarea concursului (VIDEO)

Cățelușa Teigan, câștigătoarea Premiului Lombardy din cadrul Puppy Bowl 2026, a murit cu doar câteva luni înainte de difuzarea celei de-a 22-a ediții. Micuța cu nevoi speciale suferea de probleme neurologice, iar în toamnă a făcut pneumonie pentru a doua oară. Din păcate, nu a mai putut fi salvată, iar la doar șapte luni, a plecat în raiul cățeilor.

Doliu la Puppy Bowl 2026: cățelușa Teigan a murit

Fanii Puppy Bowl au urmărit imagini cu Teigan în timpul concursului. Cățelușa a făcut parte din echipa Fluff, cea care a învins echipa Ruff la evenimentul cu animale salvate din peste 70 de adăposturi din SUA, Puerto Rico și Insulele Virgine Britanice. Teigan se confrunta încă din naștere cu probleme de mobilitate, având o coloană curbată. A mai suferit de pneumonie și a învins-o, dar al doilea episod a doborât-o, în ciuda tratamentelor cu oxigen și fluide constante, potrivit Daily Mail.

Chiar dacă Teigan a decedat în perioada dintre filmări și difuzare, producătorii au decis să păstreze și să expună imaginile cu cățelușa pentru a promova adopția animalelor cu nevoie speciale, indiferent de condiția lor. Vestea morții lui Teigan a fost dată prima oară în noiembrie anul trecut, de către adăpostul Perfect Imperfections Rescue, pe Facebook.

„Pentru cei care nu știu, eu și Teigan am petrecut o zi la centrul de salvare înregistrând un segment despre Teigan, starea ei și primirea căruciorului personalizat făcut de K9karts. La câteva săptămâni după ce am înregistrat, am călătorit la New York și am participat la Puppy Bowl. A fost o experiență atât de distractivă.

Vă rog să urmăriți Puppy Bowl și să ne ajutați să o sărbătorim pe Teigan. Era un suflet incredibil. Nu sunt sigur că voi trece vreodată peste pierderea ei atât de curând”, scrie pe pagina de Facebook a centrului de salvare.

