Dragostea plutește în aer, dar nu și pentru animalele de companie: Cadourile de Valentine’s Day care pot fi letale pentru câini și pisici

În timp ce pentru oameni dragostea poate fi combustibilul ideal pentru viața de zi cu zi, unele cadouri de Valentine’s Day pot fi letale pentru câini și pisici. Substanțele periculoase pot face dintr-o zi dedicată iubirii, un motiv de boală pentru animalele noastre de companie.

Cadourile de Valentine’s Day care pot fi letale pentru câini și pisici

Un medic veterinar avertizează cu privire la unele dintre cadourile ce urmează să fie oferite de îndrăgostiți în perioada următoare. Acestea pot avea efecte nefaste asupra sănătății animalelor de companie. Fie că vorbim de ciocolată sau de flori, acestea pot pune siguranța câinilor și a pisicilor în pericol.

Potrivit Dr. Kirsten Ronngren, medic veterinar principal la ManyPets, explică de ce animalele ar trebui să stea departe de unele obiceiuri ce au loc de Valentine’s Day.

„Este minunat că stăpânii de animale de companie își doresc să-și includă animalele de companie în sărbătorile de Ziua Îndrăgostiților. Dar este important să ne amintim că multe dintre florile și dulciurile pe care le asociem cu romantismul pot fi toxice pentru animalele de companie. Luarea câtorva măsuri de precauție înseamnă că puteți sărbători în siguranță, fără vizite neașteptate la veterinar”, a explicat medicul pentru bristolpost.co.uk.

Ciocolata și florile, letale pentru animalele de companie

Pe primul loc în topul obiectelor care trebuie ținute la distanță mereu, nu doar de Valentine’s Day, de câini și pisici, este ciocolata. Poate cel mai frecvent cadou în această zi, această gustare nu trebuie să ajungă sub nicio formă în fața animalelor. Ciocolata neagră și pudra de cacao sunt foarte toxice pentru acestea, putând provoca hiperactivitate, vărsături, tremor sau chiar convulsii.

„Stăpânii de animale de companie sunt uneori surprinși de cât de toxică poate fi ciocolata pentru câini și pisici. Întotdeauna sfătuiesc să păstrați orice recompense de ciocolată în siguranță, departe de animalele de companie și să nu împărțiți niciodată nici măcar o bucățică cu animalul, indiferent cât de rugători ar fi ochii lui”, explică specialistul.

Dulciurile sau gumele fără zahăr ce conțin xilitol sunt, de asemenea, extrem de periculoase pentru animale. Chiar și unele produse de patiserie conțin această substanță, astfel că cel mai bine nu ar fi oferite gustări de acest gen câinilor sau pisicilor. Xilitolul declanșează o creștere bruscă a nivelului de insulină, ducând la o scădere drastică a zahărului din sânge. Din cauza hipoglicemiei se poate ajunge chiar și la deces dacă nu este tratată rapid. În alte cazuri, pot apărea probleme hepatice.

„Xilitolul este un pericol care îi poate lua prin surprindere pe stăpânii de animale de companie, deoarece continuă să fie utilizat în tot mai multe articole comune, cum ar fi untul de arahide sau vitaminele sub formă de jeleuri. Sfatul meu este să verificați întotdeauna etichetele ingredientelor înainte de a împărți sau de a lăsa recompense animalului de companie”, mai afirmă dr. Ronngren.

Florile – pericolul frumos mirositor pentru pisici

Un alt pericol este reprezentat de flori, atât de comune de Ziua Îndrăgostiților. Multe plante sun otrăvitoare pentru animalele de companie, în special pentru pisici. Printre ele se numără crinii – o cantitate mică de polen poate provoca felinelor insuficiență renală. Alte flori, precum narcisele, lalelele, hortensiile și garoafele, pot provoca vărsături, salivare sau disconfort stomacal sever dacă sunt ingerate.

„Crinii sunt interziși pentru stăpânii de pisici – chiar și atingerea petalelor sau contactul cu blana lor cu polen poate cauza probleme. Regula mea generală este să verificați întotdeauna soiurile de flori înainte de a le aduce în casă. Dacă nu sunteți siguri, alegeți un buchet simplu, sigur pentru animalele de companie, sau optați pentru un cadou complet nefloral”, mai spune medicul veterinar.

