Duminică, 22 februarie, între orele 16:00 și 19:00, iubitorii de animale sunt așteptați în fața Parlamentul României (intrarea dinspre Parcul Izvor), la un protest organizat după dezvăluirile șocante despre abuzurile din adăpostul de câini din Suraia.

Potrivit ONG-urilor implicate, aproximativ 15.000 de câini au fost eutanasiați în acel adăpost, însă înainte de acest final mulți dintre ei ar fi fost ținuți în condiții grele, fără hrană și apă suficiente, și ar fi suferit abuzuri. Protestul poartă numele simbolic „Dreptate pentru Heidi”, după povestea unei cățelușe care a devenit imaginea suferinței animalelor din sistem.

Evenimentul este susținut de organizații pentru protecția animalelor, printre care și Asociația Save our Paws, fondată de medicul veterinar Emma Stratulat.

Unde are loc protestul

Participanții sunt așteptați în fața Parlamentului, la intrarea dinspre Parcul Izvor, cu mesaje pentru drepturile animalelor și pentru schimbarea modului în care sunt gestionate adăposturile publice din România.

Organizatorii spun că manifestația este pașnică și are scopul de a atrage atenția asupra responsabilității autorităților și asupra nevoii de reformă în sistemul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Povestea lui Heidi, câinele care a devenit simbol

Medicul veterinar Emma Stratulat a publicat pe Facebook povestea cățelușei Heidi — unul dintre câinii din adăpostul Suraia — o relatare care a emoționat mii de oameni și a contribuit la mobilizarea protestului.

Redăm mai jos mesajul integral:

Ea este Heidi.

Un nume pe care i l-am dat eu, ca să nu rămână doar „un câine”.

Pentru mine, Heidi a fost felul în care am încercat să-i ofer o ieșire spre lumină, măcar în poveste, dacă în viață nu a primit deloc.

Heidi nu a avut lumină, nu a avut șanse, nu a avut timp.

A fost capturată, ținută câteva zile și apoi ștearsă de pe lume.

Repede și extrem de brutal.

Ca și cum existența ei ar fi încurcat pe cineva.

În imaginile cu ea, se vede clar tot ce n-a primit:

nici hrană,

nici apă,

nici măcar un gest mic de omenie.

Mergea mereu spre troaca goală, de parcă speranța era singurul lucru pe care îl mai avea.

Și mă urmărește imaginea asta….un câine flămând care caută ceva ce nu vine niciodată.

Așa s-a dus Heidi:

cu stomacul gol

și cu lumea întreagă împotriva ei.

Nu pot să povestesc asta cu voce tare.

Pentru că, în timp ce alții au tratat-o ca pe o cifră, pentru mine Heidi a devenit un simbol.

Simbolul tuturor celor care mor înainte să fie văzuți măcar o dată.

Heidi ne arată cât de crud poate fi un sistem care ar trebui să protejeze, nu să ucidă.

Și poate tocmai de aceea povestea ei apasă atât de tare:

pentru că ar fi putut trăi.

Ar fi putut avea numele pe care i l-am dat cu speranță.

Ar fi putut fi altceva.

Dar nu i s-a dat voie.

De asta ieșim în stradă.

Nu doar pentru o cățelușă pe care n-am apucat să o atingem vreodată.

Ci pentru toate viețile cărora li se ia tot timp, suflet, șanse înainte să primească ceva.

Dreptate pentru Heidi

22 februarie

16:00–19:00

Parlament – intrarea Izvor

Heidi nu a avut voce.

Dar noi o avem.

Și nu o să tăcem!

De ce ies oamenii în stradă

Organizatorii protestului spun că nu este vorba doar despre un singur câine, ci despre un sistem care trebuie schimbat. Principalele cereri ale participanților vizează:

anchetarea abuzurilor din adăposturi

transparență în gestionarea fondurilor publice pentru câinii fără stăpân

condiții decente pentru animale

soluții umane și programe reale de sterilizare

Heidi a devenit un simbol al tuturor animalelor care suferă în tăcere, iar mesajul protestului este unul clar: animalele nu sunt cifre într-un raport, ci vieți care merită protejate.