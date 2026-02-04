ADOPTII

Ei sunt cei zece blănoși din adăposturile ASPA care așteaptă să fie adoptați. Micuții te așteaptă la târgul de la Veranda Mall (FOTO)

Raluca Alexe 4 februarie 0 comentarii
catei cu fundite pe fundal albastru sursa foto: colaj, Facebook - ASPA București

Zece blănoși din adăposturile ASPA așteaptă să fie adoptați odată cu primul târg organizat în 2026. Sâmbătă, 6 februarie, doritorii sunt invitați la Veranda Mall, din București, să își aleagă blănosul cu care vrea să înceapă o nouă poveste de neuitat.

Cei zece blănoși din adăposturile ASPA așteaptă să fie adoptați

ASPA București a întocmit și lista cu cei zece căței pregătiți să fie luați acasă și iubiți de noii lor stăpâni. Aranjați, cuminței și gata de joacă, blănoșii privesc direct în sufletul oamenilor care încă nu s-au decis ce fel de prieten fără glas își doresc.

„Dacă știi că vrei să adopți, e suficient să vii, să-i cunoști și vei vedea ce se întâmplă. Adopțiile sunt gratuite, iar adoptatorii vor primi cadouri din partea Cupio. Totodată, adoptatorii vor primi hrană, recompense, accesorii și ședințe de dresaj gratuit din partea sponsorilor.

Dacă îți place vreunul dintre ei, nu ezita și contactează-ne la numărul de telefon 0741.817.863 pentru a-l rezerva! Un alt cățel va putea participa la târg având o șansă în plus să-și găsească o familie!”, transmite ASPA București printr-o postare pe Facebook.

Programul târgului de adopții se desfășoară în intervalul 10:00 – 16:00.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: colaj, Facebook - ASPA București

By Raluca Alexe

