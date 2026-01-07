Emoționant: Cât de drăguți sunt câinii seniori, în ciuda vârstei lor. Imaginile care au copleșit internetul (FOTO)

Câinii seniori rămân la fel de drăguți, indiferent de vârsta lor, iar acest lucru a fost demonstrat cu succes de un fotograf talentat. Acesta a surprins frumusețea blănoșilor aflați în ultima parte a vieții, iar comentariile adunate arată ce impact au avut aceștia în viețile stăpânilor lor.

Imagini emoționante: cât de drăguți sunt câinii seniori

Fotograful Christian Vieler a vrut să celebreze câinii seniori, aflați în ultimii ani de viață, printr-o ședință foto inedită și emoționantă. Mai multe animăluțe au fost surprinse în diverse ipostaze care surprind nu doar blănița albită, ci și zâmbetul fericit și ochii care nu și-au pierdut din strălucire.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Visual Spirits (@visualspirits)

Mai multe rase de câini, printre care golden retriever, mops, corgi sau bichon, au fost fotografiate și postate pe Instagram. Postarea în care blănoșii au fost prezentați în ultima parte a vieții lor a adunat milioane de aprecieri, dar și mii de comentarii, multe dintre ele fiind de la foști sau actuali stăpâni de căței.

„Asta mă face foarte fericită…dar și foarte tristă. Vrem ca ei să trăiască pentru totdeauna”, „Câinii seniori sunt perfecți”, „Câinii seniori sunt absolut drăguți. La fel de drăguți ca puiuții, după părerea mea, doar că sunt mai maturi și drăguți într-un mod mai sofisticat. Îmi lipsește goldenul meu de 14 ani foarte tare”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care postarea paginii Visualspirits le-a adunat în ultimele zile.

