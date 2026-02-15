Enzo Allenzo este unul dintre ambasadorii filmului Efectul Pufi. Mesajul pe care familia lui Enzo a dorit să-l transmită prin implicarea în promovarea filmului este acela că un câine îți schimbă viața și o schimbă în bine: „Indiferent cum arată sau de unde vine, câinele pe care alegi să îl adopți ajunge să te completeze”.

Enzo este un cățel cunoscut în mediul online, un campion la concursurile canine, cel mai apreciat English Cocker Spaniel din țară în anul 2025 și nu în ultimul rând, sufletul care a reușit să-i facă pe părinții lui mai atenți și mai responsabili față de lumea canină.

Filmul Efectul Pufi transmite mesaje importante despre legătura om-animal și adopția care schimbă vieți, dar și ajută concret animalele din adăposturi. Pentru fiecare bilet cumpărat, un bol cu bobițe ajunge la cățeii fără stăpâni. Familia lui Enzo s-a implicat în mai multe campanii, contribuind la o lume mai bună pentru animale. Enzo ajută alți căței care nu au fost norocoși să aibă niște oameni ai lor care să-i iubească, așa cum simpaticul cocker îi are pe Gabriela și Gabriel.

În interviul de mai jos, Gabriela Tenov, „mama” lui Enzo, ne-a povestit totul despre experiența de la filmări, despre cum a fost pentru ambasadorul Enzo să participe la avanpremieră în sala de cinema, dar și despre ajutorul pe care celebrul cocker îl oferă altor căței.

Enzo Allenzo, ambasador de film

Pets&Cats: Enzo s-a numărat printre cei 14 ambasadori care au promovat voluntar filmul Efectul Pufi. Cum ați ajuns să vă implicați?

Gabriela Tenov: Am luat legătura cu producătoarea filmului, Cristina Iordache, care ne-a pus în temă cu proiectul. În momentul în care am înțeles despre ce este vorba și ce mesaj își propune să transmită filmul, ne-a fost clar că nu putem sta deoparte. A fost o decizie simplă, venită natural, fără prea multe calcule.

Pets&Cats: Cum a fost întreaga experiență pentru voi? În ce a constat mai exact implicarea voastră de când a fost anunțat filmul și până la lansarea oficială a acestuia?

Gabriela Tenov: A fost o experiență relaxată și bine așezată. Implicarea noastră a însemnat participarea la filmări, realizarea de conținut de promovare, susținerea mesajului filmului în comunitatea noastră și prezența la avanpremieră.

Pets&Cats: Alături de colegii lui ambasadori, Enzo apare în clipuri de promovare, purtând pălării și jucând un rol haios în care ne spune: „Mergeți la film!” Cum a reacționat Enzo în fața camerelor?

Gabriela Tenov: Enzo este obișnuit cu camerele, dar fiecare context vine cu provocările lui. A reacționat bine, a fost curios și relaxat, iar filmările au fost tratate mai degrabă ca un joc. Cățeii reacționează cel mai bine atunci când sunt fericiți, iar asta cred că se vede și în rezultate.

Pets&Cats: Cum a fost atmosfera de la filmări? V-ați facut noi prieteni?

Gabriela Tenov: Atmosfera a fost foarte plăcută, calmă și prietenoasă. S-a lucrat cu mult respect față de câini și de ritmul lor, iar echipa de filmare și-a dorit ca reacțiile să vină natural. Da, ne-am făcut prieteni noi, atât printre oameni, cât și printre căței, ceea ce a făcut experiența și mai frumoasă.

Pets&Cats: Ce le-ar spune Enzo celor care nu știu dacă să meargă sau nu la film?

Gabriela Tenov: Le-ar spune să meargă la film. Simplu. Este genul de poveste care te prinde fără să îți dai seama și te face să ieși din sală cu un zâmbet.

Pets&Cats: Efectul Pufi este o comedie care arată frumoasa legatură dintre om și animalele de companie. Dacă ar putea vorbi, ce crezi ca ar spune Enzo despre familia lui și despre legătura voastră?

Gabriela Tenov: Cred că ar spune că familia lui este locul unde se simte în siguranță. Relația noastră s-a construit în timp, din lucruri mici, din rutină, din prezență și din încredere.

Pets&Cats: Care este cel mai important mesaj al filmului pe care simțiti sa-l transmiteti si voi mai departe?

Gabriela Tenov: Probabil cel mai important mesaj este că un câine îți schimbă viața și o schimbă în bine. Indiferent cum arată sau de unde vine, câinele pe care alegi să îl adopți ajunge să te completeze.

„Căței care ajută căței”

Pets&Cats: Pe lângă mesajele importante pe care filmul le transmite despre legătura om-animal și adopția care schimbă vieți, Efectul Pufi ajută în mod concret animalele din adăposturi prin acele donații din bilete. Nu este prima dată când voi vă implicați pentru a ajuta animalele fără familii. Doar iarna aceasta ați donat saci cu mâncare pentru Adorra Shelter, ați fost în adăpost și ați oferit o mângâiere cățeilor, ați participat la calendare caritabile. Sunteți mereu prezenți când vine vorba de a pune o cărămidă în construirea unei lumi mai bune pentru animale. Ce v-a motivat să vă implicați activ în sprijinirea câinilor mai puțin norocoși și cum a influențat Enzo această legătură cu zona de caritate dedicată animalelor?

Gabriela Tenov: Indiferent dacă un câine are pedigree sau nu, are dreptul la iubire și la o masă. Apariția lui Enzo în viața noastră a reușit să ne facă mai atenți și mai responsabili și ne-a introdus într-o lume în care nu contează cum arăți sau cine ești, ci ce simți față de celălalt, pentru că așa e lumea canină.

Enzo a avut o influență foarte mare asupra acestor campanii, pentru că, prin vizibilitatea lui din online, a reușit să mobilizeze oameni și să strângă donații. De aceea campania noastră din iarnă s-a numit „Căței care ajută căței”. Noi am fost doar intermediarii care au ajutat ca lucrurile să se întâmple.

Pets&Cats: Ce mesaj ați transmite iubitorilor de animale care vă urmăresc și care ar vrea să se implice, dar nu știu de unde să înceapă?

Gabriela Tenov: Pentru cei care vor să se implice și nu știu de unde să înceapă, mesajul este simplu: să ne scrie. Împreună găsim o soluție. Sunt sute de căței care au nevoie de ajutor și fiecare gest contează.

Cu Enzo la cinema

Pets&Cats: La avanpremiera filmului, ați putut participa alături de Enzo. Povestește-ne, te rog, despre această experiență! Cum s-a simțit Enzo la cinema? A avut răbdare? Cum l-ați ajutat sa fie răbdător?

Gabriela Tenov: Participarea unui câine într-o sală de cinema a fost o premieră în România, lucru care nu ar fi fost posibil fără implicarea echipei filmului și deschiderea celor de la Cinemax Veranda. A fost o experiență surprinzător de liniștită, atât pentru noi, cât și pentru Enzo. A fost calm și curios, iar răbdarea lui vine din faptul că este obișnuit cu medii diferite și nu a fost pus într-o situație peste limitele lui.

Pets&Cats: Cum ar fi să avem voie mereu cu cățeii la cinema? De ce crezi că am avea nevoie să ajungem la o așa „performanță?”

Gabriela Tenov: Ar fi frumos, dar ar funcționa doar în contextul potrivit, cu câini pregătiți și stăpâni responsabili. Cinema-urile își vor deschide ușile către toți patrupezii atunci când vor exista reguli clare și convingerea că atât ei, cât și ceilalți spectatori pot urmări filmul în liniște și fără incidente. O soluție ar fi organizarea de evenimente dedicate, cu un număr limitat de câini și o organizare atentă în sală, astfel încât fiecare să aibă spațiul lui.