În vârf de munte, viața parcă stă în loc, dar când într-un singur moment totul poate lua o turnură periculoasă, intervin câinii care salvează oamenii din avalanșe – dar nu oricum, ci în familie, alături de experții umani.

Ei sunt câinii care salvează oamenii din avalanșe în familie

Într-o postare a paginii de Facebook Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural, sunt prezentați patru salvatori de vieți la înălțime. Istvan șu Hunor sunt tată și fiu, împărtășind iubirea pentru oameni și viață din generație în generație.

Alături de ei, parcă simbolic, sunt Lucky și Nera – mamă și fiică. Împreună, cei patru colaborează să salveze oamenii surprinși de avalanșe. În postare se menționează cum se lucrează pe „linii de lucru”, făcând referire la linia de sânge orientată spre salvare în orice condiție.

În comentarii, oamenii îi felicită atât pe salvatorii umani, cât și pe cei canini, fiind mândri de echipele delegate să mai dea o șansă vieții atunci când natura se revoltă.

