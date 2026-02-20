Articole / Reportaje

Eroi la înălțime: Ei sunt câinii care salvează oamenii din avalanșe în familie (FOTO)

Raluca Alexe 20 februarie 0 comentarii
Echipa umană și canină de salvatori din avalanșe sursa foto: Facebook - Câini Salvamont România - avalanșă și mediu natural

În vârf de munte, viața parcă stă în loc, dar când într-un singur moment totul poate lua o turnură periculoasă, intervin câinii care salvează oamenii din avalanșe – dar nu oricum, ci în familie, alături de experții umani.

Ei sunt câinii care salvează oamenii din avalanșe în familie

Într-o postare a paginii de Facebook Câini Salvamont România – avalanșă și mediu natural, sunt prezentați patru salvatori de vieți la înălțime. Istvan șu Hunor sunt tată și fiu, împărtășind iubirea pentru oameni și viață din generație în generație.

Alături de ei, parcă simbolic, sunt Lucky și Nera – mamă și fiică. Împreună, cei patru colaborează să salveze oamenii surprinși de avalanșe. În postare se menționează cum se lucrează pe „linii de lucru”, făcând referire la linia de sânge orientată spre salvare în orice condiție.

În comentarii, oamenii îi felicită atât pe salvatorii umani, cât și pe cei canini, fiind mândri de echipele delegate să mai dea o șansă vieții atunci când natura se revoltă.

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

