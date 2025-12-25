Eroii blănoși nu au vacanță de Crăciun. Câinii care muncesc de sărbători pentru siguranța noastră / Rămân la datorie în cea mai agitată perioadă din an

De Crăciun, nu toată lumea are liber. Acest lucru este valabil și pentru unii dintre cei mai devotați lucrători: câinii de serviciu. În Irlanda de Nord, spre exemplu, câinii de asistență, câinii-polițiști și câinii de fermă continuă să-și îndeplinească misiunile chiar și în perioada sărbătorilor. Chiar dacă sunt la datorie, familiile și îngrijitorii lor fac tot posibilul ca acești parteneri loiali să simtă spiritul Crăciunului, cu recompense speciale, momente de joacă și, mai ales, multă afecțiune.

Crăciunul poate fi o perioadă copleșitoare: zgomot, invitați, lumini puternice și schimbări de rutină. Pentru Lucia Kane, o adolescentă de 17 ani din Crumlin, comitatul Antrim, aceste schimbări sunt dificile. Lucia este autistă și suferă de sindromul Tourette.

Câinii, sprijin esențial de Crăciun

Din fericire, o ajută Jojo, o labradoriță neagră de șapte ani, câine de asistență în cadrul organizației Assistance Dogs NI. Jojo este antrenată să recunoască semnele de anxietate și stres ale Luciei și reacționează imediat, așezându-se aproape de ea sau peste picioarele ei pentru a-i oferi calm și siguranță.

„Jojo este una dintre cele mai bune prietene ale mele”, spune Lucia. „Mă ajută atunci când totul devine prea mult”.

Mama ei, Elizabeth Kane, susține că prezența câinelui a schimbat radical viața fiicei sale: „Jojo îi oferă încredere și o ajută să comunice cu ceilalți. Tensiunea dispare imediat atunci când ea este prin preajmă”.

În acest an, Crăciunul este special, deoarece Jojo s-a recuperat recent după o problemă medicală gravă: „A fost o perioadă extrem de grea pentru Lucia. Acum însă, Jojo este complet refăcută și va fi răsfățată din plin cu cadouri, delicii și mult timp petrecut împreună”, a explicat Elizabeth, scrie BBC.

Siguranța oamenilor de Crăciun

În Londonderry, câinii-polițiști Igi și Kodi petrec Crăciunul în uniformă, alături de colegii lor din Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord (PSNI).

Inspectorul Neil Harrison spune că perioada sărbătorilor este intensă pentru poliție: „Crește viața socială, dar apar și mai multe incidente legate de alcool, conflicte și comportamente antisociale”.

Igi, un ciobănesc german de patrulare, este pregătit să intervină în multe situații, de la menținerea ordinii publice până la căutarea persoanelor dispărute: „De multe ori, simpla lui prezență este suficientă pentru a calma o situație tensionată”, spune inspectorul.

Kodi, un cocker spaniel energic, este specializat în detectarea drogurilor și a armelor: „Munca este un joc continuu de a găsi obiecte ascunse”, explică Harrison. „Ajută enorm la protejarea comunităților”. După terminarea turelor, câinii se vor bucura de câteva zile de odihnă, cu timp petrecut acasă și recompense bine meritate.

Viața la fermă nu se oprește de sărbători

Pentru fermierul Thomas Conway din Park, comitatul Londonderry, Crăciunul nu înseamnă pauză. Îl ajută Bowie, un câine ciobănesc metis de collie și kelpie australian, indispensabil muncii de zi cu zi.

„Un câine bun la stână face cât 10 oameni”, spune Thomas. „Iarna, chiar dacă nu e sezonul mieilor, munca grea continuă, iar Bowie este mereu prezent”.

Bowie împarte ferma cu alți câini, iar de Crăciun sunt răsfățați cu delicii speciale: „Vor primi curcan, șuncă și, bineînțeles, câteva oase”, spune fermierul. Numit după David Bowie, datorită ochilor săi de culori diferite, câinele se bucură de o viață activă la fermă.