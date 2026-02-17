În spatele asociațiilor și ajutoarelor primite pentru preluarea câinilor abuzați din adăpostul Suraia a stat un om numit, la final de calvar, eroul blănoșilor din lagărul canin. Mihai Grigorie este medic veterinar, și pe lângă cele 200 de animale pe care le are în grijă, a mai salvat și alți 100 de câini din cuștile groazei.

El este eroul câinilor abuzați la Suraia

O postare a Asociației Sache Vet îl prezintă pe Mihai Grigorie omul, nu veterinarul, care a venit la Suraia și, cu mâinile goale, a scos 100 de animale, în timp ce colegii lui încercau să convingă autoritățile că acestea trebuie scoase cât mai rapid din acel infern.

„Încărcarea câinilor mergea extrem de greu. Nu ni se permitea să intrăm mai mulți. Ore întregi am stat la poartă, privind cum doar doi voluntari încearcă să facă imposibilul. Timpul trecea. Câinii așteptau. Frica plutea peste tot. Se invocau camere, se invocau proceduri, se invocau motive pentru a ne ține pe loc.

Și apoi a venit Mihai. Singur. A intrat și a început să prindă câinii unul câte unul. Cu mâna. Calm. Uman. Fără să îi traumatizeze. Fără crose folosite brutal. Fără forță inutilă. A lucrat cu respect pentru fiecare viață. După cum vedeți în poze, ud până la piele.

100 de câini a încărcat Mihai pentru salvatori. 100 de vieți scoase din întuneric. Fără el, am fi fost și astăzi la Suraia. Și câinii ar fi rămas încă o zi în frigul acela sinistru. Există eroi care vorbesc mult. Și există oameni care muncesc până la epuizare și nu spun nimic. Mihai este din a doua categorie”, au scris reprezentanții asociației pe pagina lor de socializare.

