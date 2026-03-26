Un clip postat pe internet îl prezintă pe eroul din Oman, un bărbat care se aruncă în ape fără ezitare ca să salveze o pisică prinsă de inundații. Imaginile au făcut deja înconjurul planetei.

Animalul a fost luat de viiturile nervoase și dus cu viteză spre aval. Un bărbat care a văzut acest lucru a alergat și s-a aruncat în apă, a prins pisica și a aruncat-o într-o zonă în care apele nu ajunseseră încă.

Deși inundațiile riscau să îl cuprindă și pe el, bărbatul a reușit să iasă la timp din apă și să fugă la rândul său spre o zonă sigură.

Inundațiile catastrofale din Oman au ucis deja patru persoane. Cauzate de ploile torențiale de la jumătatea lunii martie, acumulările de apă au distrus proprietăți și au pus în pericol atât oameni, cât și animale.

Actul eroic al bărbatului simbolizează curajul și empatia pe care orice persoană ar trebui să le aibă, chiar și în situații limită, cum ar fi dezastrele naturale.

Internauții au lăudat gestul bărbatului, iar clipul a devenit rapid viral, reamintind că umanitatea este esențială chiar și în fața pericolelor determinate de forțele incontrolabile ale naturii.

Citește și: