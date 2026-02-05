Este sau nu Henry cel mai bătrân câine din lume? Vârsta record la care a ajuns micul terrier

Henry este posibil să fie cel mai bătrân câine din lume, însă această titulatură nu a fost încă oficializată. Micul terrier a atins o vârstă record, iar acum stăpânii lui așteaptă cu nerăbdare reacția celor de la Guinness Book.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Este sau nu Henry cel mai bătrân câine din lume?

Lori Hartman, din comitatul Brantley, Georgia, a povestit pentru wtoc.com cum Henry, „micul șobolan terrier”, a împlinit recent onorabila vârstă de 25 de ani. Chiar dacă nu se mai mișcă așa de rapid, cățelul este mândrul purtător al unor ani glorioși.

Stăpânii săi au trimis documentația necesară la Guinness Book în vedere oficializării recordului atins de Henry. Cu toate acestea, Hartman este îngrijorată pentru că nu știe cât va mai trăi, totuși, cățelul.

Povestea lui Henry este cel puțin fascinantă. El este cel mai bătrân dintr-un grup de câini salvați de Hartman și soțul ei în 2009. Au ajuns să aibă în casă aproape 30 de câini, dintre care șase femele gestante. În scurt timp, s-au trezit în gospodărie cu circa 60 de animale. În prezent, cuplul are nouă câini cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani. În ani umani, practic Henry are 175 de ani.

„E pur și simplu cel mai drăguț bătrânel. Toată lumea crede că e cel mai drăguț domn, cu pălăriile și costumele lui. Și mereu poartă papion. Nu mai are guler, doar papioane. Și le adoră”, a afirmat stăpâna cățelului, care speră că un record Guinness nu va celebra doar vârsta lui Henry, ci va ajuta și alți câini seniori.

Citește și: