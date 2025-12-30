EXCLUSIV | Ce trăiesc animalele de companie în timpul artificiilor. Cum să-ți protejezi câinele sau pisica în noaptea de Revelion, potrivit medicului veterinar

Mulțimea de invitați, artificiile și festivitățile de Anul Nou sunt o mare povară pentru animalele de companie. Devin agitate, dezorientate, temătoare, alegând să se ascundă inclusiv de stăpânii lor. Ce este de făcut în astfel de cazuri, potrivit medicului veterinar? Interviu exclusiv cu dr. Mariana Puiu pentru Pets&Cats despre cele mai mari probleme ale proprietarilor de câini și pisici de Revelion.

De ce se sperie câinii și pisicile de Anul Nou?

Focurile de artificii sunt o sursă comună de anxietate la pisici și câini. Zgomotele puternice sunt înspăimântătoare și copleșitoare pentru companionii noștri blănoși. Totuși, animalele de companie pot fi stresate și de decorațiunile nefamiliare, muzica tare, oaspeții gălăgioși, ciocnirea cupelor de șampanie.

Care sunt semnele anxietății la animale?

Anxietatea cauzată de artificii se manifestă prin ascunderea sau căutarea de adăpost într-un spațiu închis, urinatul în casă, lătratul sau scâncetul, tremur, neliniște și stare de alertă, căutarea atenției, zgârierea podelei, căscatul.

Însă unele pisici par netulburate de artificii și festivități, deoarece au tendința să-și ascundă suferința. Așadar, mare atenție la următoarele semne de anxietate felină: se ascunde sau caută adăpost într-un spațiu închis, agresivitate crescută sau toleranță scăzută, pupile dilatate (chiar dacă pisica se află într-o zonă bine luminată), urechi plate, ghemuit sau mers neobișnuit, încearcă să evadeze.

Cum pot fi liniștite animalele de companie?

Stabilește un spațiu sigur

Oferă-i câinelui o cușcă sau o cameră liniștită în care să se poată retrage dacă se simte anxios. Acest lucru îl ajută să se simtă în siguranță dacă festivitățile îl copleșesc.

Redă zgomotul alb

Zgomotul alb acoperă sunetul artificiilor și face ca animalul de companie să se simtă mai bine.

Obosește-l înainte de Revelion

O plimbare afară înainte de începerea focurilor de artificii îl va obosi și, prin urmare, îi vei reduce anxietatea.

Nu lăsa niciodată câinele afară nesupravegheat în noaptea de Revelion. De asemenea, este important să te asiguri că animalul de companie poartă zgardă de identificare în cazul în care fuge și se rătăcește.

Cum îmi calmez pisica de Anul Nou?

Pisica trebuie să aibă acces la ascunzători (de exemplu, camere securizate, tuneluri) dacă este copleșită de agitație.

Pune muzică

Muzica are un efect calmant asupra pisicilor. Încearcă diferite stiluri muzicale pentru a vedea la care reacționează cel mai bine pisica.

Difuzoare de feromoni

Difuzoarele de feromoni eliberează un compus inofensiv care calmează pisicile.

Refugiu sigur în casă

Transformă casa într-un sanctuar pentru animalele de companie în timpul sezonului artificiilor. Cheia este să creezi un spațiu în care acestea să se simtă în siguranță și protejate de stres.

Amenajează o zonă liniștită

Alege o cameră liniștită în casă, departe de ferestre. Asigură-te că spațiul este confortabil și plin de obiecte familiare, cum ar fi jucării și așternuturi.

Blochează zgomotul

Ține ferestrele, perdelele și ușile închise pentru a reduce volumul zgomotelor exterioare. De asemenea, pune muzică sau pornește televizorul pentru a masca sunetul artificiilor.

Nu-i schimba rutina

Activitățile zilnice previzibile oferă un sentiment de normalitate chiar și în mijlocul haosului de afară.

Ce să faci de Revelion

Focurile de artificii sunt traumatizante, în special pentru câini. Dacă pisicile își maschează suferința, câinii manifestă un comportament frenetic sau neregulat.

Plimbă câinii devreme – Încearcă să ieși la plimbare seara devreme, înainte să se întunece și să înceapă focurile de artificii.

Ține ușile și ferestrele închise – Asigură-te că animalul nu poate fugi afară la auzul artificiilor. Ferestrele închise reduc zgomotul și împiedică pisicile să scape.

Păstrează-ți calmul și încrederea – Animalele de companie sunt sensibile la starea ta de spirit.

Oferă-i spațiu – Dacă animalul vrea să se ascundă, lasă-l să facă asta. Nu-l forța să iasă de sub pat sau din ascunzătoare, îi crește nivelul de stres.