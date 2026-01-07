EXCLUSIV | Năsuca, pisica „angajată” full-time la o librărie din Constanța, are și mai mulți fani: „În perioada sărbătorilor de iarnă a fost și mai răsfățată. Aduce cu Garfield”

Năsuca, celebra pisică a librăriei „Prăvălia cu cărți” din Constanța, despre care Pets&Cats a scris AICI, continuă să fie una dintre cele mai iubite prezențe din oraș, atrăgând deopotrivă cititori, turiști și iubitori de animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Detalii noi despre Năsuca

Stăpânul ei, Cristi Zeciu, a oferit, în exclusivitate pentru Pets&Cats, noi detalii despre cum a fost anul 2025 pentru Năsuca, pisica „angajată” full-time la librărie.

„Nu a făcut ceva deosebit în 2025, a fost răsfățată și pozată, iar în perioada sărbătorilor de iarnă a fost și mai răsfățată. Oamenii mai cumpără cadouri și cărți și au fost ceva mai mulți, iar ea a fost ținta mângâierilor ca de fiecare dată. Continuă să se ascundă de oameni când e prea mult mângâiată.

Fiind iarnă, ca orice pisică…se îngrașă, dar, de fapt, i se îndesește blana și arată mai grăsună. Aduce cu Garfield în perioada asta, zici că o hrănim cu lasagna”, ne- declarat Cristian Zeciu.

Care este povestea pisicii Năsuca

Năsuca este una dintre cele mai cunoscute pisici din Constanța. Viața ei se desfășoară într-o librărie din centrul orașului, unde stă adesea tolănită pe rafturi, „meditând” pe cărți de filosofie sau lăsându-se admirată pe culegerile școlare. De-a lungul timpului, felina a devenit virală pe rețelele sociale, adunând o comunitate impresionantă de fani din țară și din străinătate.

Pisica este rasă Chartreux, iar numele ei are o poveste aparte: „Numele Năsuca este pus de fata mea cea mare care, văzând-o atunci când era mică, cu nasul ăla al ei apăsat, i-a atras atenția”, a dezvăluit Cristian Zeciu.

Ulterior, Năsuca a fost mutată în librăria familiei, „Prăvălia cu cărți”, de pe strada Ștefan cel Mare, unde a devenit rapid „șefa” locului.

„Este născută pe 5 mai 2013. A fost inițial pisica mea pe care am avut-o în casă, dar pentru că soția mea, la scurt timp, a rămas însărcinată și avusese toxoplasmoză, a trebuit să-i găsim alt cămin. Atașată fiind de ea, n-am vrut să o dau și am dus-o la librărie. S-a adaptat destul de repede, în primele doua săptamani a fost așa mai timidă. Librăria era mediul ei și cunoștea toate cotloanele, podul, subsolul și orice colțișor neexploatat”, ne-a precizat stăpânul Năsucăi.

Aventurile unei pisici neastâmpărate

De-a lungul anilor, Năsuca a avut parte și de aventuri neprevăzute, una dintre ele fiind demnă de un film.

„Cea mai tare aventură a avut-o când a dispărut și au trecut o zi, două, trei și nu am știut nimic de ea. Nimeni nu o găsea. Într-un final, după două săptămâni, ne-am pomenit cu ea în fața prăvăliei, ne aștepta dimineața fără nicio problemă. Ei i se părea ceva natural și firesc, a intrat, s-a dus să mănânce, adică noi eram supărați că nu ne povestea unde a fost.

Dar uite că ne-a povestit altcineva, niște vecini din zona librăriei, care fac aprovizionare pentru business-ul lor prin țară. Au venit a doua zi la noi și ne-au zis ce s-a întâmplat. Au plecat pe la 3-4 dimineață și când au ajuns la Galați, au constatat că Năsuca era ascunsă în mașina lor. Au recunoscut-o, pentru că sunt vecini de-ai noștri și au luat-o cu ei. Ne-au povestit că atât timp cât au stat la benzinărie, în Galați, a coborât din mașină, cică a bătut niște câini, deși era o haită de cinci, șase câini, după aia s-a întors în mașina oamenilor ca și cum știa că e taxiul ei”, ne-a dezvăluit stăpânul pisicii.

Momentul care a dus la castrare

După două săptămâni de plimbări prin Moldova, Năsuca s-a întors singură la librărie, moment care i-a determinat pe stăpâni să ia o decizie importantă.

„Ideea e că s-a plimbat prin Moldova două săptămâni, intra și ieșea din mașina oamenilor și se întorcea fără probleme. Când oamenii au venit acasă, i-au dat drumul, s-a întors la librărie și ăla a fost momentul în care ne-am hotărât să o castrăm, pentru că deja o luase razna prea mult. Am castrat-o și, din momentul ăla, spiritul ei aventurier s-a cam dus și petrece majoritatea timpului în librărie. Este adevărat că a și îmbătrânit. Când o ducem noi la doctor să-i curețe dinții, blana, nu mai e așa agitată ca înainte, dar petrece tot timpul în librărie”.

Are fani și în Ungaria

Astăzi, Năsuca este o adevărată celebritate. Inclusiv turiștii străini vin la „Prăvălia cu cărți” special pentru a vedea pisica: „Ea stă în librărie tot timpul, o mai luăm acasă doar când sunt sărbători și perioade mai lungi în care nu venim pe acolo sau dacă mai rămâne unul dintre noi în oraș, stă tot acolo și venim în fiecare zi și-i dăm de mâncare”.

Momentul care a propulsat-o definitiv în online a venit după o postare virală a unui turist străin: „Cel mai mare succes l-a avut când un turist din Ungaria, dacă nu mă înșel, a postat pe un grup de Facebook imagini cu ea și a povestit câteva lucruri…Stăteam și ma uitam, nimeni nu avusese atâtea milioane de aprecieri și comentarii”, ne-a mai spus Zeciu Cristian.