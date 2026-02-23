Violența asupra animalelor rămâne o problemă reală în România, iar mesajele publice care promovează empatia și responsabilitatea sunt tot mai necesare. În acest context, Federația Română de Fotbal a lansat campania „Fair Play pe teren, Fair Play în viață”, o inițiativă care își propune să ducă valorile sportului dincolo de stadion și în viața de zi cu zi.

Ideea centrală este simplă: respectul nu ar trebui să existe doar între adversari pe teren, ci și în relația oamenilor cu animalele. Prin această campanie, sportul devine un canal de comunicare pentru un mesaj social important — stop abuzului și neglijenței față de necuvântătoare.

Clipul care deschide campania

Campania debutează cu un videoclip în care apar jucători ai echipei naționale alături de câinii lor, subliniind legătura dintre oameni și animale și responsabilitatea pe care o avem față de acestea. În material apar Tudor-Tim Ionescu și câinele său Butelie, dar și atacantul Daniel Bîrligea împreună cu Mylo.

Mesajul transmis este unul accesibil tuturor: empatia, grija și responsabilitatea sunt valori care trebuie cultivate încă din copilărie, iar animalele merită protecție și respect.

Educație pentru generațiile tinere

Inițiativa nu se oprește la lansarea clipului. În perioada următoare sunt anunțate activități educaționale dedicate:

academiilor de fotbal

elevilor din școli și licee

studenților din universități

Scopul acestor acțiuni este de a conecta sportul cu educația civică și de a crea contexte în care tinerii să învețe despre responsabilitatea față de animale, dar și despre consecințele violenței.