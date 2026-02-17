Armata ucraineană a evacuat o familie formată din mai multe persoane și animale de companie din orașul Kupiansk din cauza situației tensionate în care se află această zonă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Familie cu animale de companie, evacuată de urgență din Kupiansk

Potrivit relatărilor serviciului de presă al Brigăzii 41 Mecanizate, o familie formată din patru persoane, dintre care și un copil, două pisici și un câine, a fost evacuată din Kupiansk noaptea trecută. La începutul lunii, forțele ucrainene au recâștigat controlul asupra zonei de sud a orașului, însă partea de nord încă este zonă de luptă.

„Grupul de evacuare s-a mișcat cât mai atent posibil. Comandantul a rămas în contact permanent cu echipa și a menținut controlul situației în fiecare etapă”, a declarat brigada, potrivit gwardmedia.com.

Întreaga familie, alături de animăluțe, au primit adăpost și se află în siguranță și în afara oricărui pericol potențial cauzat de confruntările de pe front.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de UNITED24 (@u24.gov.ua)

De-a lungul perioadei războiului din Ucraine, sute de animale au fost salvate din calea bombardamentelor, dar cel puțin la fel de multe au fost ucise sau rănite.

Citește și: