De Valentine’s Day, iubirea nu se măsoară doar în flori şi bijuterii, ci şi în fapte bune. La poalele munţilor, în Zărneşti (județul Brașov), dar şi la malul mării poţi adopta un urs sau un delfin.

De Valentine’s Day adoptă un urs sau delfin

Alain, Barbara, David, Elaine, Titzian şi Luci sunt șase ursuleţi care, de Ziua Îndrăgostiților, nu cer ciocolată sau flori, ci părinţi adoptivi. Patru dintre ei stau strânşi ca într-un ghemotoc, semn că s-au obişnuit și se acceptă la sanctuarul de la Zărneşti. Unul dintre pui este Lucian, puiul ursoaicei împuşcate în judeţ Argeş, pe Transfăgărăşan, în 2025.

Un certificat de adopţie costă 330 de lei, iar de Ziua Îndrăgostiților vine personalizat cu numele celui care îl oferă şi al celui care devine părintele puiului.

“Mi se pare o super idee şi ajută rezervaţia”/ “De Valentine`s, sunt care dau poate bijuterii, poate flori, dar asta e ceva mai special. Dacă iubeşti animalele, eu cred că e foarte interesant să vii să îngrijeşti un urs, că e un animal mai deosebit”, susțin iubitorii de animale.

În sanctuarul de la Zărneşti, îngrijirea unui urs costă 9000 de euro pe an, iar în cazul puilor, suma ajunge şi la 10.000.

“Sunt puiuţi care au nevoi mai multe decât adulţii, e vorba de hrană specială, vaccinuri şi atunci, şi fondurile acestea pe care le strângem, în acest fel, se duc către îngrijirea lor”, a precizat Paula Ciotloş, vicepreşedinta Asociaţiei “Milioane de Prieteni”, potrivit Observator News.

Care este procedura

În schimb, la Constanţa poţi adopta un delfin, iar paşii sunt simpli: “Trimiteţi un email sau accesaţi formularul de pe website-ul Mare Nostrum. Opţiunea de adopţie pe parcursul unui an, care valorează 100 de lei sau pe toată viaţa, 500 de lei”, a explicat Marian Paiu, director ONG Mare Nostrum.

În Marea Neagră trăiesc aproape 250.000 de delfini, iar banii strânşi din adopţii merg către monitorizarea şi conservarea lor.

