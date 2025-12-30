Se anunță un Revelion ceva mai liniștit pentru animalele din România. Și asta după ce legea privind folosirea artificiilor și petardelor s-a modificat, iar persoanele fizice nu mai au voie să folosească pocnitori puternice, care le fac extrem de mult rău necuvântătoarelor. Însă, în ciuda faptului că amenzile sunt usturătoare, la o simplă căutare pe internet, articolele pirotehnice interzise se vând în continuare fără restricții. Așa că iubitorii de animale își roagă conaționalii să țină cont de suferința cățeilor și a pisicilor și să se gândească de două ori înainte de a utiliza materiale pirotehnice în noaptea dintre ani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

”Anul acesta, ar trebui să vedem real o schimbare. Pentru că legislația s-a schimbat. Dar, așa cum ne-am obișnuit, mereu există situații în care legea este ocolită ori fentată. Fac apel la oameni să nu se distreze pe suferința altora. Am evoluat, mi-e greu să cred că, în ziua de azi, un om cu toată mintea la el se bucură când aude pocnitori”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde Tudora, directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov.

Marile orașe, fără focuri de artificii

În spiritul iubirii față de necuvântătoare, autoritățile locale din mai multe orașe mari din țară au anunțat că nu vor organiza, anul acesta, focuri de artificii în noaptea de Revelion. Prima urbe în care s-a decis că petrecerea cu ocazia trecerii în noul an se va desfășura fără articole pirotehnice a fost Cluj-Napoca. Primarul a anunțat încă din vară modificările. I-au urmat edilii din Ploiești, Iași, Brașov, Suceava, Buzău, Constanța și Galați, care au decis ca locul artificiilor să fie luat de spectacole de lumini cu drone și muzică.

Artificiile, interzise celor sub 16 ani

Autoritățile anunțau la începutul lunii august modificarea Legii 126/1995 care privește regimul materiilor pirotehnice prin legea 92/2025. Astfel, potrivit noilor reglementări, articolele pirotehnice cu risc scăzut de utilizare, cum ar fi artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri pot fi achiziționate numai de persoanele de peste 16 ani, în vreme ce focurile mari de artificii, încadrate în categorii speciale, pot fi utilizate numai de persoane autorizate ca artificier sau pirotehnician. Încălcarea acestor prevederi se pedepsește cu amendă între 1.000 și 7.500 de lei sau chiar cu închisoarea.

Pisicile se sperie, și ele, rău, de artificii

S-au făcut, așadar, pași importanți pentru bunăstarea animalelor de companie din România. Totuși, necuvântătoarele sunt sensibile la zgomote puternice, iar paza bună trece primejdia rea. Așa că este important să luați în calcul câteva aspecte pentru noaptea de Revelion.

”Haideți să ne bucurăm în liniște! În noaptea dintre ani, stați cu animalele voastre. Dacă totuși aveți alte planuri, asigurați-vă că animalele voastre sunt la adăpost, că nu există riscul de evadare, câinii să fie microcipați, datele din RECS să fie actualizate. Iar dacă aveți pisici, țineți cont că și ele se sperie tare rău. Puneți o muzică ambientală plăcută astfel încât să stopeze zgomotele de afară, lăsați televizorul aprins”, a mai declarat Hilde Tudora.