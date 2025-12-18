Fenomen neașteptat declanșat de „Zootropolis 2”. Tot mai mulți tineri își cumpără șerpi și alte reptile ca animale de companie

„Zootropolis 2” produs de Disney, care a apărut spre sfârșitul Anului Șarpelui în zodiacul chinezesc, este cel mai profitabil film de animație străin din China din toate timpurile, încasând până acum peste 500 milioane de dolari la box office, scrie CNN. Recordul era deținut anterior de primul „Zootropolis”, lansat în anul 2016.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

„Zootropolis 2” declanșează o adevărată modă a șerpilor în China

La nivel mondial, pelicula a depășit 1 miliard de dolari la box office, un imbold uriaș primind datorită încasărilor din China, piața uriașă pe care majoritatea filmelor produse de Hollywood nu obțin rezultate remarcabile.

Regizat de Jared Bush și Byron Howard, Zootropolis 2 („Zootopia 2”, titlul original) este despre o polițistă-iepure (a cărei voce e dată de actrița americană Ginnifer Goodwin) și un vulpoi escroc (Jason Bateman) în timp ce se reunesc pentru a urmări un nou și misterios locuitor reptilian (Ke Huy Quan).

Succesul animației a dus la o creștere masivă a căutărilor și prețurilor pentru reptile

Succesul animației în țara asiatică s-a tradus și prin creșterea căutărilor și vânzărilor de reptile. Qi Weihao (21 de ani) din provincia centrală Jiangxi a ales să aibă un nou membru în familia sa, un șarpe albastru frumos, extrem de veninos.

Tânărul a cumpărat vipera indoneziană cu 1.850 de yuani, echivalentul a 260 de dolari, la două zile după lansarea filmului de animație. Personajul preferat al lui Qi este Gary De’Snake, despre care se crede că a fost inspirat de șarpele din Asia de Sud-Est.

Fiind iubitor de reptile, Qi își dorea cu ardoare un șarpe albastru, dar a decis, în cele din urmă, să-și cumpere unul după ce a văzut portretizarea pozitivă și adorabilă a personajului șarpe interpretat de Ke Huy Quan.

„Zootropolis 2 contribuie la îmbunătățirea imaginii reptilelor ca animale de companie, ele nu sunt ciudate, iar Gary este cel mai reprezentativ personaj dintre ele. Îmi place atitudinea lui entuziastă și simțul responsabilității”, a explicat el.

În filmul de animație, Gary pornește să reabiliteze reputația familiei sale și a tuturor reptilelor cu ajutorul protagoniștilor filmului original, cuplului iepure-vulpe Judy Hopps și Nick Wilde.

Potrivit lui Qi, proprietarii de reptile ca el se confruntă cu prejudecăți în China, fiind adesea considerați ca având „o preferință ciudată pentru creaturi înfiorătoare”. El speră că Gary De’Snake va îmbunătăți imaginea șerpilor.

De la lansarea animației, marile platforme chineze de comerț electronic au înregistrat o creștere semnificativă a căutărilor, dar și a prețurilor pentru vipera indoneziană, cunoscută în China sub numele de „vipera de bambus insulară”, iar prețurile sunt cuprinse între câteva sute și câteva mii de yuani, scrie The Paper.

Șerpii sunt printre preferații chinezilor

Reptilele se află în topul preferințelor tinerilor chinezi în ultimii ani. Peste 17 milioane de oameni din țară aveau animale de companie exotice la sfârșitul anului trecut, potrivit datelor citate de agenția de știri chineză Xinhua, care a afirmat că dimensiunea pieței se apropia de 10 miliarde de yuani (1,4 miliarde de dolari). Peste 60% dintre ei erau din generația Z.

Un raport de anul acesta privind industria animalelor de companie din China a arătat că șerpii reprezintă peste 50% din toate reptilele ținute ca animale de companie. Majoritatea reptilelor sunt crescute și dresate de oameni înainte de a fi vândute în magazine fizice, în timp ce unele sunt disponibile online.

Conform legilor chineze, expedierea prin poștă a „diverselor animale vii” sau a „articolelor periculoase, cum ar fi toxinele” este interzisă, însă creșterea șarpelui indonezian nu este ilegală.