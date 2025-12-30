Fundația Purina și-a reconfirmat angajamentul față de comunități și față de animalele aflate în nevoie, acordând granturi în valoare totală de 1.165.000 de dolari către 27 de organizații non-profit din Statele Unite, pe parcursul anului 2025.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Fondată de William H. Danforth, fondatorul companiei Nestlé Purina PetCare, Fundația Purina duce mai departe tradiția filantropică a companiei, sprijinind cauze esențiale și nevoi critice din cele 25 de orașe americane în care Purina își desfășoară activitatea. De asemenea, fundația oferă sprijin financiar organizațiilor non-profit în perioadele dificile, inclusiv în urma dezastrelor naturale, se arată într-un comunicat emis de Purina.

Sprijin pentru bunăstarea animalelor și relația om–animal

Purina pornește de la convingerea că legătura dintre oameni și animale de companie face viața mai frumoasă. În 2025, Fundația Purina a pus accent pe susținerea organizațiilor și programelor care întăresc această relație și care îmbunătățesc accesul la servicii veterinare și îngrijire pentru animale.

Printre granturile importante acordate se numără:

Cincinnati Children’s Hospital Medical Center – renovarea Centrului pentru Animalele de Familie, un spațiu dedicat pacienților și animalelor lor de companie.

Watertown Humane Society (Jefferson, Wisconsin) – construirea unei noi clinici veterinare pentru animalele din adăposturi și din comunitate.

North Scott Community School District (lângă Davenport, Iowa) – achiziționarea de echipamente pentru științe și tehnologie veterinară în cadrul noului Regional Innovation Center.

Iowa Central Community College Foundation – susținerea unui program de formare veterinară care oferă îngrijire veterinară gratuită și suport nutrițional animalelor din adăposturile locale din Fort Dodge, Iowa.

Friends of the Animal Shelter of St. Joseph (Missouri) – dotarea clinicii veterinare din cadrul adăpostului cu echipamente noi.

Humane Society of Deaf Smith County (Hereford, Texas) – construirea unei clinici de sterilizare și castrare cu costuri reduse pentru animalele din comunitate.

Flagstaff Shelter Services (Arizona) – crearea unui adăpost de urgență prietenos cu animalele pentru persoanele fără locuință.

Susquehanna Service Dogs (Pennsylvania) – extinderea capacității de a oferi câini de asistență veteranilor care suferă de PTSD.

Peninsula Pet Pantry (Virginia) – construirea unei maternități pentru pisoi, care va funcționa și ca punct de distribuție de hrană pentru animalele familiilor din comunitate.

The Haven Zoo (Georgia) – construirea unui hambar pentru depozitarea corectă a proviziilor și îngrijirea animalelor bolnave.

Investiții în educație și în generațiile viitoare

Prin implicarea în inițiativa Nestlé Needs YOU, dedicată dezvoltării profesionale și educaționale, Fundația Purina subliniază importanța educației și a implicării în comunitate.

În 2025, au fost acordate granturi și pentru:

Clinton County Agricultural Society – renovarea centrului comunitar utilizat de cluburile locale 4-H din Clinton, Iowa.

Boys & Girls Club of Ottawa County (Miami, Oklahoma) – extinderea și modernizarea centrului pentru adolescenți.

Folds of Honor Foundation – finanțarea unui program de burse pentru familiile veteranilor și ale personalului de intervenție căzuți la datorie sau răniți.

Stars and Stripes National Museum and Library (Bloomfield, Missouri) – modernizarea expozițiilor muzeului și crearea unui program educațional pentru tinerii din zonă.

Cornell Cooperative Extension (Dunkirk, New York) – extinderea programului 4-H Dog din comitatul Chautauqua.

Ellsworth Agricultural Education & FFA Chapter (Hager City, Wisconsin) – dezvoltarea unui nou laborator de educație agricolă.

Implicare activă în comunitățile locale

În calitate de lider global în industria produselor pentru animale de companie, Purina își propune să fie un cetățean corporativ responsabil, contribuind la îmbunătățirea vieții oamenilor și a animalelor din comunitățile în care activează.

Printre inițiativele susținute în 2025 se regăsesc:

United Way of Greater St. Louis , care sprijină peste 160 de organizații non-profit și oferă servicii esențiale pentru mai mult de un milion de persoane.

Denver Police Foundation – lansarea programului „Pups on Patrol”, dedicat implicării comunitare.

Upper Macungie Township Community Fund – construirea unui nou centru comunitar în apropiere de Allentown, Pennsylvania.

RiverLife, Inc. – instalarea de rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă în Fairburn, Georgia.

Draper Volunteer Fire Department – achiziționarea de echipamente noi de salvare în Eden, Carolina de Nord.

Orașul Hereford, Texas – modernizarea unui loc de joacă pentru a permite accesul copiilor în scaun rulant.

Guernsey County Fraternal Order of Police și Cambridge Police Department – crearea unui fond pentru îngrijire veterinară dedicat câinilor K9 și modernizarea padocurilor acestora, în comunitatea Zanesville, Ohio.

Sprijin în urma dezastrelor naturale

În 2025, mai multe dezastre naturale majore au afectat comunități din Statele Unite, inclusiv o tornadă EF3 care a lovit orașul St. Louis, sediul istoric al Purina. În aceste momente dificile, Fundația Purina a intervenit rapid cu granturi destinate operațiunilor de ajutorare.

Printre beneficiari se numără:

Greater Good Charities , pentru sprijinirea oamenilor și animalelor afectate de incendiile de vegetație din California de Sud și de inundațiile din Texasul Central.

St. Louis Community Foundation și United Way of Greater St. Louis , pentru acțiunile de curățare și reconstrucție după tornada din luna mai.

Cape Area Community Foundation, care a oferit ajutor comunității afectate de tornada din Delta, Missouri.