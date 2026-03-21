Furnicile au devenit noile animale de companie în Vietnam

Un trend s-a răspândit tot mai mult în Vietnam, unde furnicile au devenit noile animale de companie ale tinerilor, ca alternativă la cele clasice, precum câinii sau pisicile.

Spre deosebire de patrupedele clasice, furnicile oferă o experiență diferită, bazată pe observație și răbdare. Pasionații spun că o colonie funcționează ca o societate complexă, cu roluri bine definite, pornind de la simpli lucrători, la regină, toate lucrând împreună pentru supraviețuire.

În Vietnam, tot mai mulți tineri aleg acest hobby. Unul dintre ei, Huynh Chi Dung, a început să crească furnici după ce a descoperit comunități online dedicate acestui fenomen. Astăzi, își construiește singur „locuințele” pentru colonii, folosind materiale precum ipsos sau lut, pentru a reproduce mediul natural al insectelor, potrivit Vietnam.vn.

Pentru mulți pasionați, principalul avantaj este întreținerea redusă. Furnicile nu ocupă mult spațiu, nu produc zgomot și necesită costuri minime, fiind considerate o alternativă accesibilă la animalele de companie tradiționale. În același timp, acest hobby este văzut și ca o metodă de relaxare. Observarea furnicilor în timp ce își construiesc cuiburile, caută hrană sau cooperează poate avea un efect calmant, ajutând la reducerea stresului zilnic.

Totuși, este importantă alegerea speciei potrivite și menținerea unui habitat adecvat pentru dezvoltarea coloniei. Mai simplu spus, unele specii pot fi mai dificil de îngrijit decât altele, astfel că este nevoie de o informare prealabilă. În ciuda provocărilor, comunitățile de „ant keeping” devin tot mai active.

