Furnicile au devenit noile animale de companie în Vietnam: Viața micilor vietăți, văzută prin cutii de sticlă (VIDEO)

Raluca Alexe 21 martie 0 comentarii
colonie de furnici sursa foto: vietnam.vn

Un trend s-a răspândit tot mai mult în Vietnam, unde furnicile au devenit noile animale de companie ale tinerilor, ca alternativă la cele clasice, precum câinii sau pisicile.

Spre deosebire de patrupedele clasice, furnicile oferă o experiență diferită, bazată pe observație și răbdare. Pasionații spun că o colonie funcționează ca o societate complexă, cu roluri bine definite, pornind de la simpli lucrători, la regină, toate lucrând împreună pentru supraviețuire.

În Vietnam, tot mai mulți tineri aleg acest hobby. Unul dintre ei, Huynh Chi Dung, a început să crească furnici după ce a descoperit comunități online dedicate acestui fenomen. Astăzi, își construiește singur „locuințele” pentru colonii, folosind materiale precum ipsos sau lut, pentru a reproduce mediul natural al insectelor, potrivit Vietnam.vn.

Pentru mulți pasionați, principalul avantaj este întreținerea redusă. Furnicile nu ocupă mult spațiu, nu produc zgomot și necesită costuri minime, fiind considerate o alternativă accesibilă la animalele de companie tradiționale. În același timp, acest hobby este văzut și ca o metodă de relaxare. Observarea furnicilor în timp ce își construiesc cuiburile, caută hrană sau cooperează poate avea un efect calmant, ajutând la reducerea stresului zilnic.

Totuși, este importantă alegerea speciei potrivite și menținerea unui habitat adecvat pentru dezvoltarea coloniei. Mai simplu spus, unele specii pot fi mai dificil de îngrijit decât altele, astfel că este nevoie de o informare prealabilă. În ciuda provocărilor, comunitățile de „ant keeping” devin tot mai active.

  Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

