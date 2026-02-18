Marocul, una dintre gazdele Cupei Mondiale de Fotbal din 2030, este acuzat că ar fi ucis circa 3 milioane de câini fără stăpân pentru a curăța țara de animale vagaboande și a o face mai sigură pentru turiști în timpul mega-evenimentului.

Gazdele Cupei Mondiale, acuzate că au ucis 3 milioane de câini fără stăpân

Marocul a fost confirmat în 2023 ca fiind co-găzduitorul evenimentului sportiv mondial alături de Spania și Portugalia. De atunci, autoritățile ar fi pus la cale un plan de exterminare a nu mai puțin de trei milioane de câini comunitari. Un raport recent al Coaliției Internaționale pentru Bunăstarea și Protecția Animalelor (IAWPC) susținea că autoritățile marocane au recurs deja la mai multe tactici reprobabile pentru a scăpa de câinii vagabonzi.

Raportul publicat luna trecută conținea imagini, videoclipuri și mărturii ale martorilor care susțineau că hingherii capturau câini de pe stradă, îi otrăveau sau împușcau, apoi în aruncau în gropi comune. Majoritatea faptelor ar fi avut loc în principalele orașe în care urmează să aibă loc meciuri, potrivit geo.tv.

Raport masiv pentru demonstrarea crimelor din Maroc

IAWPC a trimis către FIFA un dosar de 91 de ani care cuprinde imagini, clipuri, mărturii și alte dovezi care să dovedească abuzul asupra animalelor. Se cere implicarea FIFA pentru ca planul uciderii să nu continue. Într-un interviu acordat Daily Mail, un purtător de cuvânt al FIFA a declarat că organismul de fotbal colaborează cu omologii locali, precum și cu IAWPC, pentru a asigura bunăstarea animalelor.

Ambasada Marocului la Londra a respins acuzațiile, declarând că „Maroc este angajat într-o gestionare umană și sustenabilă a animalelor”.

