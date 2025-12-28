Pisicile sunt animale atașate de rutină, limbaj corporal și tipare familiare. Trebuie înțeles că ele își construiesc sentimentul de siguranță pe baza predictibilității mediului și a comportamentelor oamenilor care le înconjoară. Pe de altă parte, atunci când aceste repere se modifică, chiar și subtil, pisica poate devine nesigură, anxioasă sau defensivă, notează PetMojo.

Spre deosebire de oameni, pisicile nu interpretează intențiile, ci reacționează strict la mișcare, timp și consecvență. Din acest motiv, unele obiceiuri aparent inofensive ale stăpânilor pot transmite semnale confuze.

Un exemplu frecvent este contactul vizual prelungit. În limbajul felin, privitul fix este perceput ca un act de dominare sau agresiune. Pisicile comunică relaxarea și încrederea prin clipitul lent, nu prin privire intensă. Lipsa acestui cod poate genera disconfort și retragere.

Schimbarea frecventă a locului bolurilor de hrană reprezintă o altă sursă de stres. Pisicile sunt extrem de teritoriale și își „cartografiază” mental spațiul, inclusiv zonele unde găsesc resurse. Mutarea acestora poate provoca confuzie și chiar modificări ale apetitului.

Parfumul puternic, neplăcut pentru pisici

De asemenea, utilizarea produselor cu mirosuri puternice poate afecta confortul pisicii. Având un simț olfactiv mult mai dezvoltat decât al oamenilor, pisicile se bazează pe miros pentru orientare și recunoașterea spațiilor sigure. Parfumurile intense sau produsele de curățenie pot „șterge” marcajele olfactive familiare, ceea ce le provoacă dezorientare.

Rearanjarea frecventă a mobilierului are un efect similar. Pisicile își stabilesc trasee și marchează obiectele cu feromoni. Modificarea bruscă a acestui peisaj le perturbă atât orientarea fizică, cât și cea olfactivă. Ulterior, pisicile pot deveni anxioase.

Felinele preferă să inițieze singure afecțiunea

Forțarea afecțiunii este o altă greșeală comună. Pisicile preferă să inițieze singure contactul și sunt sensibile la semnalele de disconfort, precum coada agitată sau urechile lăsate. Ignorarea acestora clatină încrederea.

Blocarea căilor de retragere sau pedepsirea comportamentelor după ce au avut loc amplifică sentimentul de nesiguranță. Pisicile trăiesc în prezent și au nevoie să știe că pot evita rapid orice situație percepută ca amenințătoare.

În aceste condiții, putem spune că ințelegerea limbajului corporal felin și respectarea rutinei sunt pași pentru ca pisica să fie relaxată și să se bucure de o relație echilibrată în locuință.