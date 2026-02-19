Un medic veterinar trage un semnal de alarmă pentru proprietarii de câini: o greșeală foarte comună, făcută din bune intenții, poate agrava anxietatea de separare a animalului și poate crea mai mult stres atât pentru patruped, cât și pentru stăpân.

Veterinarul Amir Anwary a explicat că anumite comportamente aparent normale pot amplifica problema, întărind fără să ne dăm seama reacțiile anxioase ale câinelui și transformând plecările de acasă într-un moment dificil zilnic.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, specialistul a descris greșelile pe care mulți stăpâni le fac și modul în care acestea pot complica rutina zilnică a animalului.

Greșeala principală: plecări și reveniri dramatice

Potrivit veterinarului, unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le evite stăpânii este să facă „mare caz” atunci când pleacă sau când se întorc acasă, notează Express.

„Anxietatea de separare la câini este o provocare frecventă pentru proprietari, dar modul în care o abordăm poate face toată diferența. Mulți stăpâni contribuie fără să vrea la anxietatea câinelui, creând un cerc vicios de stres”, a explicat el.

Specialistul recomandă ca plecările și sosirile să fie cât mai calme și neutre.

Dacă rămâi relaxat și nu transformi momentul într-un eveniment emoțional, câinele va înțelege că plecările și revenirile sunt o parte normală a vieții, nu un motiv de îngrijorare.

Rutina constantă oferă siguranță

Pe lângă acest aspect, stabilirea unei rutine previzibile este esențială. Câinii se simt mai în siguranță atunci când știu la ce să se aștepte pe parcursul zilei — ore de masă, plimbări, joacă și perioade de odihnă.

De asemenea, jucăriile interactive sau puzzle-urile pentru câini pot fi extrem de utile atunci când animalul rămâne singur.

„Acestea îi distrag atenția și pot reduce senzația de singurătate”, a adăugat medicul.

Puterea recompensei pozitive

Antrenamentul bazat pe recompense este un alt instrument important. Recompensarea câinelui pentru comportament calm atunci când pleci — sau când rămâne singur — îl ajută să asocieze singurătatea cu ceva pozitiv, nu cu frică.

Răbdarea și consecvența sunt esențiale.

„Schimbările mici, făcute în timp, pot duce la îmbunătățiri semnificative în confortul câinelui atunci când rămâne singur”, a spus expertul.

Când este nevoie de ajutor specializat

Dacă anxietatea persistă, consultarea unui medic veterinar sau a unui dresor profesionist poate aduce strategii personalizate pentru nevoile câinelui tău.

Mesajul final al specialistului este simplu:

Fii parte din soluție, nu din problemă, și creează un mediu sigur și liniștitor pentru animalul tău.

Experiențele stăpânilor de câini

Postarea a generat numeroase reacții din partea proprietarilor de animale. Unii au confirmat că metoda funcționează:

Un utilizator a spus că patrupedul său primește o recompensă specială doar când stăpânul pleacă, iar acum reacționează pozitiv la momentul respectiv.

Altul a povestit că, după ce a aplicat aceste sfaturi, câinele lui nu mai este afectat de plecări: „Acum doar ridică capul de pe canapea când plecăm.”

O persoană a cerut sfaturi pentru a-și pregăti câinele foarte atașat pentru o vacanță în care va lipsi câteva luni, semn că problema anxietății de separare este foarte răspândită.