Un hotel din Dubai își deschide ușile pentru animalele de companie

Un hotel din Dubai, parte a grupului internațional Marriott, își deschide ușile aurite pentru animalele de companie și stăpânii lor. O experiență inedită îi așteaptă pe oaspeții care n u își pot petrece niciun concediu fără prietenii lor necuvântători.

Marriott Resort Palm Jumeirah, parte a grupului Marriott International, a introdus oferta Pawfect Stay on the Palm. A devenit astfel una dintre primele proprietăți de cinci stele de pe Palm West Beach care promovează oficial un sejur prietenos cu animalele de companie, potrivit unei postări a paginii de Instagram dubai.travelers.

Noua experiență le permite oaspeților să aducă până la două animale de companie – indiferent că sunt câini sau pisici – în aceeași cameră. Această inițiativă semnifică un pas important pentru călătoriile în Dubai, țară cunoscută pentru standardele sale înalte de trai, dar car până acum nu a oferit astfel de posibilități persoanelor ce au animale de companie.

Pachetul include facilități dedicate blănoșilor, precum paturi speciale pentru animale, boluri pentru hrană și apă, gustări și acces la zone exterioare pet-friendly. Hotelul a integrat, de asemenea, și opțiuni de participare la masa stăpânilor, adică permiterea prezenței animalelor în anumite spații, totul pentru ca întreaga experiență să fie cât mai incluzivă.

Situat pe celebra Palm Jumeirah, resortul își propune să răspundă unei cereri tot mai mari pentru vacanțe în care animalele de companie sunt tratate ca membri ai familiei, date fiind și noile reglementări din anumite țări europene.

Prin această inițiativă, Marriott Resort Palm Jumeirah transmite că și cele mai luxoase vacanțe pot fi trăite din plin alături de cei mai buni prieteni fără grai. În același timp, iubitorii de animale observă cum turismul premium se adaptează tot mai mult stilului de viață modern, care permite participarea animalelor la aproape orice activitate.

