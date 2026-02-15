Autoritățile britanice atrag atenția asupra riscurilor asociate hranei crude pentru animale. Food Standards Agency (FSA) a publicat rezultatele unui studiu național privind riscurile microbiologice din hrana crudă pentru câini și pisici, care arată că 35% din produsele testate conțin bacterii periculoase.

Ce înseamnă hrana crudă pentru animale

FSA definește hrana crudă ca produse realizate din carne, organe și oase neprelucrate sau nepregătite termic. Unele produse, cum ar fi recompensele uscate și jucăriile comestibile, pot conține ingrediente crude, chiar dacă acest lucru nu este evident pentru consumatori, notează Pet Food Industry.

Rezultatele studiului

Între martie 2023 și februarie 2024, FSA a colectat 380 de produse pentru câini și pisici din magazine și platforme online. Testele de laborator au fost realizate de UK Health Security Agency. Studiul a arătat:

35% dintre produse conțineau bacterii dăunătoare , inclusiv Salmonella , Campylobacter și E. coli , care pot provoca boli la oameni.

29% nu respectau standardele legale de siguranță din Marea Britanie .

Când au fost identificate probleme, FSA a colaborat cu autoritățile locale pentru remediere. Publicarea rezultatelor are și scopul de a reaminti stăpânilor de animale că practici simple de igienă la manipularea hranei crude reduc riscul de îmbolnăvire.

Riscuri pentru sănătatea publică

„Produsele crude pot conține bacterii precum Salmonella și Campylobacter, care provoacă diaree, crampe abdominale, vărsături și febră,” explică Gauri Godbole, director adjunct în cadrul UK Health Security Agency.

FSA atrage atenția că hrana crudă poate conține și bacterii rezistente la antibiotice. Acestea se pot răspândi prin contactul direct cu hrana sau cu animalul, de exemplu când un câine își linge stăpânul după ce a mâncat. Uneori, animalele pot purta infecții fără simptome evidente, dar pot transmite bacteriile oamenilor.

„Știm că mulți proprietari aleg hrana crudă pentru animale. Studiul arată că aceste produse pot reprezenta riscuri pentru sănătatea oamenilor și a animalelor,” spune Rick Mumford, consilier științific interimar al FSA.

FSA recomandă aceleași reguli de igienă ca la prepararea hranei pentru oameni:

spălarea atentă a mâinilor cu săpun și apă,

curățarea suprafețelor,

depozitarea și decongelarea hranei și a recompenselor separat de alimentele umane.

Implicații pentru industria de hrană pentru animale

FSA subliniază că există reguli stricte pentru reglementarea hranei pentru animale în Marea Britanie. Autoritatea lucrează împreună cu producătorii, comercianții și specialiștii în sănătatea animalelor pentru a asigura respectarea acestora.

Cererea pentru dietele crude continuă să crească, iar datele studiului pot stimula o mai mare atenție asupra:

surselor de carne,

analizelor de risc,

monitorizării mediului,

comunicării clare cu consumatorii privind manipularea în siguranță.

Mesajul principal al FSA rămâne: manipularea sigură a hranei crude este cheia pentru reducerea riscurilor pentru sănătatea publică.