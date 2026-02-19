Un studiu recent a stârnit controverse în rândul medicilor veterinari după ce a arătat că peste un sfert dintre produsele de hrană crudă pentru câini și pisici nu respectă standardele de siguranță din Marea Britanie. Oficialii Food Standards Agency (FSA) au precizat că peste o treime dintre produse conțin bacterii potențial dăunătoare oamenilor, ceea ce le face „riscante”.

Raw Feeding Veterinary Society (RFVS), organizația veterinarilor pro-hrana crudă, avertizează că mesajul public ar putea fi denaturat dacă se concentrează doar pe această categorie și cere recomandări „proporționale”: „Dacă mesajul este despre igienă, să fie despre igienă pentru toate tipurile de hrană și modul de manipulare a acesteia.”

Testarea produselor

Studiul a analizat 380 de produse de la 50 de branduri, achiziționate între martie 2023 și februarie 2024. Rezultatele arată că 29% nu respectă standardele legale privind Salmonella sau Escherichia coli, iar 35% conțin aceste bacterii sau altele, precum Campylobacter. Rick Mumford, consilier științific FSA, recomandă proprietarilor să aplice aceleași reguli de igienă ca la pregătirea hranei pentru oameni, notează Vet Times.

Mesaj echilibrat

Pet Industry Federation salută recomandările FSA, subliniind că hrana crudă este acum o categorie mainstream pentru magazinele specializate. Totuși, RFVS atrage atenția că studiul nu compară nivelul bacteriilor din hrana crudă pentru animale cu cel din carnea crudă din bucătării casnice și că simpla detectare a bacteriilor nu reflectă riscul real.

Datele APHA arată o scădere de 29% a izolărilor de Salmonella între 2022 și 2024, în timp ce vânzările au crescut cu 12,5%, un context important care nu a fost menționat în comunicarea publică, făcând mesajul să pară mai alarmist.

Implicații pentru veterinari

Sondajele BVA arată că 94% dintre veterinari au clienți care hrănesc animalele cu dietă crudă. Președintele BVA, Rob Williams, recomandă folosirea resurselor online pentru a ghida proprietarii să ia decizii informate: „Veterinarii joacă un rol cheie în gestionarea riscurilor hranei crude pentru animale și oameni.”