Pisicile fără stăpân nu sunt „problema lor” – ci a noastră, a oamenilor. În București și Ilfov, mulți iubitori de animale se confruntă cu dilema: „Dacă hrănesc pisicile de pe stradă, ar trebui să le iau acasă?” Protecția Animalelor Ilfov ne explică de ce răspunsul nu este atât de simplu și cum putem ajuta eficient.

Hrănește pisicile fără frică

Hrănirea pisicilor fără stăpân nu le face să aibă pui. Ele nu se înmulțesc pentru că mănâncă – puii apar dacă femelele nu sunt sterilizate. Prin urmare, a oferi mâncare este un gest de empatie, nu o „încurajare a problemelor”.

Important: hrănește-le regulat și într-un loc curat pentru a evita problemele de igienă. Nu vei fi deranjat de murdărie dacă ai grijă să păstrezi zona curată.

Sterilizarea – soluția pentru un viitor mai bun

Singura metodă eficientă de a controla populația pisicilor fără stăpân este sterilizarea. În București și Ilfov există numeroase campanii gratuite sau la preț redus. Tot ce trebuie este puțină informare și organizare.

Sterilizarea nu doar că previne apariția puilor nedoriți, dar contribuie și la sănătatea animalelor și la reducerea abandonului.

Căsuțe pentru pisici – un refugiu cald

O altă modalitate concretă de a ajuta este să amenajezi culcușuri calde și sigure. Protecția Animalelor Ilfov a distribuit deja 200 de căsuțe pentru pisici în București și Ilfov, oferind un adăpost celor mai vulnerabile animale.

Aceste mici gesturi arată responsabilitate și empatie, iar comunitatea are astfel șansa să devină mai conștientă și mai implicată.

Curățenia contează

Nu uita că mizeria din jurul locurilor unde trăiesc pisicile nu este vina lor, ci a oamenilor. Dacă hrănești pisicile, fă și puțină curățenie – un gest de bun simț care face viața mai plăcută pentru toată lumea.

Cum să implici comunitatea

Hrănește pisicile responsabil

Sterilizează-le când ai ocazia

Amenajează un culcuș sau o căsuță

Menține zona curată

Sesizează abuzurile și colaborază cu autoritățile

Protecția Animalelor Ilfov subliniază: „Legea permite hrănirea animalelor nimănui. Este responsabilitatea noastră să ne implicăm și să le protejăm.”