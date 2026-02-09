Idei de gustări sănătoase pentru câini de la medicul veterinar Oana Furcă + o rețetă simplă de tort cu care să-ți răsfeți patrupedul (VIDEO)

Oana Furcă, medic veterinar din Timișoara și mama a două cățelușe labrador pe nume Kira și Shiva, ne recomandă să oferim cățeilor gustări sănătoase, precum fructele și legumele. Cele două cățelușe ale sale se bucură de fiecare dată când primesc un snack sănătos.

„De când au fost mici, noi le-am oferit Shivei și Kirei alternative sănătoase de fructe și legume permise cățeilor. Deoarece în magazine nu toate snack-urile aveau eticheta curată, am decis să optăm pentru ceva sănătos și hrănitor! Am studiat ce legume și fructe le sunt permise și am preferat să evităm unele produse din magazine în favoarea fructelor și legumelor”, a declarat Oana Furcă pentru petscats.ro.

Shiva și Kira primesc în fiecare zi, în cantități moderate, un fruct sau o legumă pe post de gustare, pe care o împart ca surorile.

„Am început cu morcovi, ardei, o bucată mică de broccoli fiert, banane, afine, căpșuni, măr și lubeniță fără sâmburi pe care le oferim în funcție de sezon aproape zilnic în cantități mici, oarecum sub formă de snack-uri. Însă, pot spune că bananele sunt preferatele lor! De obicei, le împart o bucățică din fiecare, de exemplu o banană, morcovul, mărul, încerc tot timpul să fie cât mai micuțe fructele. Iar afinele, aproape un pumn plin la amândouă. O dată pe zi, pe lângă bobițe și suplimentele de articulații sau probioticele, primesc și un fruct sau o legumă, însă în cantitate mică”, ne-a mai spus medicul Oana Furcă.

Pe lângă fructe și legume, Kira și Shiva consumă și chefir și iaurt grecesc, o dată sau de două ori pe săptămână.

Rețetă simplă de tort pentru căței

La aniversarea sa de 6 ani, Shiva a primit un tort preparat în casă, iar medicul Oana Furcă ne-a împărtășit rețeta.

„Rețeta tortuletului am găsit-o pe pagina altui medic veterinar pe care îl urmărim cu mult drag! Am folosit: 2 banane, 1 ou, făină de ovăz, foarte puțin praf de copt și am decorat cu iaurt grecesc, iar fructele sunt la alegere!”, ne-a spus Oana Furcă.

Toate ingredientele au fost amestecate, omogenizate și așezate într-o tavă. Compoziția formată din 2 banane pisate, făină de ovăz, un ou și puțin praf de copt a intrat la cuptor. După ce s-a copt, tortul Shivei a fost decorat cu afine peste iaurtul grecesc, iar rezultatul a fost un adevărat deliciu pentru patrupede.

Fructele și legumele, gustări sănătoase pentru căței

Iată ce beneficii pentru sănătate au fructele și legumele pe care medicul veterinar Oana Furcă le oferă cățelușelor sale!

Banane

Bananele, fructele preferate ale labradorițelor Kira și Shiva, sunt surse de fibre, vitamina B6 și vitamina C. Bananele conțin mai mult zahăr decât multe alte fructe, așa că trebuie oferite cățeilor cu moderație.

Căpșuni

Căpșunile conțin vitamina C, vitamina K, și vitamina B1, care stimulează sistemul imunitar. De asemenea, căpșunile sunt o sursă de potasiu, fibre și antioxidanți.

Pepene

Pepenele verde este o gustare hidratantă și răcoritoare pentru câini, dar și o sursă bună de vitamina A, vitamina B6 vitamina C și potasiu.

Afine

Afinele sunt bogate în vitamina C, fibre, antioxidanți și fitochimicalele care ajută la stimularea sistemului imunitar.

Mere

Merele au calorii puține și conțin și multe substanțe nutritive benefice pentru căței, precum vitaminele A și C, fibre, potasiu și antioxidanți.

Ardei

Ardeii grași conțin vitaminele A, B6 și E, luteină și antioxidanți precum vitamina C și beta-carotenul. Aceste legume contribuie la sănătatea blănii, pielii și ochilor câinelui.

Broccoli

Broccoli este bogat în fibre, antioxidanți, proteine vegetale digerabile, vitamine și minerale, precum vitaminele C și K, potasiu, acid folic, magneziu, sodiu și crom.

Morcovi

Morcovii sunt bogați în fibre și beta-caroten. Pentru că au un conținut ridicat de zahăr, sunt foarte gustoși pentru căței, dar trebuie oferiți cu moderație, așa cum primesc și Kira și Shiva.