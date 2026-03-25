La Răducăneni, medicul veterinar Emma Stratulat, fondatoarea Asociației Save Our Paws, a trăit o scenă care i-a rămas adânc în memorie. Pe contul său personal de Facebook, ea povestește cum a descoperit hingheri care acționau fără bază legală și fără grijă pentru viața animalelor.

Capturarea ilegală a câinilor: o realitate dură

„Am găsit hingherii de la Berchișești, hingherii de la ‘Imperiul Groazei’, Suceava, capturând câini chiar din fața primăriei, cu o dubă complet neinscripționată, doi oameni grăbiți și un aer de ‘facem ce vrem, că nu ne întreabă nimeni nimic’”, a scris ea.

Emma a intervenit imediat. A sunat la 112 și a așteptat poliția pentru a verifica legalitatea acțiunii. Deși hingherii aveau o autorizație de transport, nu existau contracte cu primăria, iar prezența lor la peste 180 km de adăpostul propriu ridica semne serioase de întrebare.

Ceea ce a descoperit în dubă depășea orice explicație: patru cuști, 29 de câini amestecați fără niciun criteriu și un pui de câteva zile, așezat împreună cu mama sa și cu câini adulți care îl loveau fără să vrea. În același timp, o cățelușă tranchilizată a reușit să fugă, reamintind că instinctul de supraviețuire este adesea singura șansă pentru animale.

„Câinii nu au mai fost lăsați să plece cu hingherii. Au fost preluați temporar de adăpostul din Tomești, iar asta a fost singura parte luminoasă a întregii zile”, povestește Emma Stratulat.

Un sistem defect care pune animalele pe ultimul loc

Medicul veterinar atrage atenția că astfel de scene nu sunt cazuri izolate, ci semne ale unui sistem care funcționează pe tăcere și protecție reciprocă, nu pe lege. Adăpostul de la Berchișești are una dintre cele mai mari rate de mortalitate din țară, iar decesele constante ale câinilor nu sunt investigate. În plus, conexiunile politice locale contribuie la menținerea acestei lipse de transparență.

„Ziua de azi a arătat cum arată un sistem care nu funcționează. Un sistem în care viața trece pe locul doi, trei sau ultimul. Cât timp rămâne așa, astfel de scene vor continua. Pentru că acolo unde nu există transparență, se pierde tot”, a concluzionat ea.

Emma Stratulat promite că va continua să expună neregulile adăposturilor obscure din România și îndeamnă comunitatea să fie atentă la ceea ce se întâmplă cu animalele din jurul lor.