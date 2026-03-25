Articole / Reportaje

Imperiul Groazei: Ce se întâmplă cu câinii din adăposturile obscure ale României. Emma Stratulat dezvăluie realitatea crudă (FOTO)

Claudiu Surmei 25 martie 0 comentarii
Câini capturați ilegal de hingheri la Răducăneni, puși în cuști și urcați într-o dubă Sursa foto: Facebook / Emma Stratulat

La Răducăneni, medicul veterinar Emma Stratulat, fondatoarea Asociației Save Our Paws, a trăit o scenă care i-a rămas adânc în memorie. Pe contul său personal de Facebook, ea povestește cum a descoperit hingheri care acționau fără bază legală și fără grijă pentru viața animalelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Capturarea ilegală a câinilor: o realitate dură

„Am găsit hingherii de la Berchișești, hingherii de la ‘Imperiul Groazei’, Suceava, capturând câini chiar din fața primăriei, cu o dubă complet neinscripționată, doi oameni grăbiți și un aer de ‘facem ce vrem, că nu ne întreabă nimeni nimic’”, a scris ea.

Emma a intervenit imediat. A sunat la 112 și a așteptat poliția pentru a verifica legalitatea acțiunii. Deși hingherii aveau o autorizație de transport, nu existau contracte cu primăria, iar prezența lor la peste 180 km de adăpostul propriu ridica semne serioase de întrebare.

Ceea ce a descoperit în dubă depășea orice explicație: patru cuști, 29 de câini amestecați fără niciun criteriu și un pui de câteva zile, așezat împreună cu mama sa și cu câini adulți care îl loveau fără să vrea. În același timp, o cățelușă tranchilizată a reușit să fugă, reamintind că instinctul de supraviețuire este adesea singura șansă pentru animale.

„Câinii nu au mai fost lăsați să plece cu hingherii. Au fost preluați temporar de adăpostul din Tomești, iar asta a fost singura parte luminoasă a întregii zile”, povestește Emma Stratulat.

Un sistem defect care pune animalele pe ultimul loc

Medicul veterinar atrage atenția că astfel de scene nu sunt cazuri izolate, ci semne ale unui sistem care funcționează pe tăcere și protecție reciprocă, nu pe lege. Adăpostul de la Berchișești are una dintre cele mai mari rate de mortalitate din țară, iar decesele constante ale câinilor nu sunt investigate. În plus, conexiunile politice locale contribuie la menținerea acestei lipse de transparență.

„Ziua de azi a arătat cum arată un sistem care nu funcționează. Un sistem în care viața trece pe locul doi, trei sau ultimul. Cât timp rămâne așa, astfel de scene vor continua. Pentru că acolo unde nu există transparență, se pierde tot”, a concluzionat ea.

Emma Stratulat promite că va continua să expună neregulile adăposturilor obscure din România și îndeamnă comunitatea să fie atentă la ceea ce se întâmplă cu animalele din jurul lor.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

, ,

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *