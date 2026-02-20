Aproape 900 de oameni au ajuns la spital în Gorj, în anul 2025, după ce au fost implicați în incidente cu câini fără stăpâni. Este statistica realizată de Protecția Animalelor Gorj, care arată că problema câinilor comunitari continuă să existe în țară, în lipsa conștientizării nevoi de sterilizare și microcipare.

Gorj, 2025: Aproape 900 de oameni implicați în incidente cu câini fără stăpâni au ajuns la spital

Potrivit directorului Protecției Animalelor Gorj, Popa Luis Ionuț, printre cele 900 de persoane rănite se află copii și bătrâni, preponderent persoane care merg pe stradă și ajung să fie atacată din senin de animalele abandonate.

„În același timp, mii de animale ajung abandonate, speriate, flămânde sau închise în adăposturi fără șansa unei adopții. Prin regulamentul privind sterilizarea câinilor cu stăpân asta ne dorim, să protejăm oamenii, dar și animalele. Vrem mai puțină frică pe străzi, mai puține drumuri la spital și mai puțină suferință pentru animale”, se arată în postarea de pe Facebook a directorului.

Datele oficiale arată cifre de ordinul sutelor în ceea ce privesc intervențiile medicale, în funcție de unitatea spitalicească în cauză:

– Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, 575 de prezentări;

– Spitalul Municipal Motru, 113 prezentări;

– Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești, 101 prezentări;

– Spitalul Orășenesc Novaci, 39 de prezentări;

– Spitalul Orășenesc Turceni, 31 de prezentări;

– Spitalul Orășenesc Bumbești Jiu, 31 de prezentări;

– Spitalul Orășenesc Rovinari, 5 prezentări.

Aplicarea legii, singura soluție salvatoare

În total, 895 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în doar un an – număr foarte mare, ce semnifică faptul că aproape zilnic ajung la spital oameni atacați de câini. Mai mult, numărul mare de victime mai arată lacunele din modul în care se gestionează situația câinilor fără stăpân și faptul că această problemă poate fi gestionată foarte simplu prin aplicarea legii.

„Aceasta nu este o confruntare între oameni și animale. Problema pornește din curțile unde câinii nu sunt sterilizați. Puii ajung pe străzi, apoi în adăposturi, fără vină. Sterilizarea este soluția care aduce echilibru. Reduce numărul câinilor fără stăpân, scade numărul prezentărilor la spital și protejează animalele de abandon și suferință. Comunitatea devine mai sigură pentru oameni și corectă pentru animale. Dacă ai câine, responsabilitatea îți aparține. Printr-un gest simplu, sterilizarea, protejezi oamenii și animalele”, mai scrie Popa Luis Ionuț în postarea lui de pe Facebook.

